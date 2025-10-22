Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

Анна Косик
22 жовтня 2025, 15:32
123
Пачка популярного товару коштує дорожче, ніж у попередні кілька місяців.
Соль, деньги
Скільки українцям доведеться віддавати грошей за сіль / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • В Україні подорожчала сіль
  • У жовтні зафіксовано різкий стрибок цін на сіль

Ціни на продукти в Україні з початком осіннього періоду не тішать українців. Навіть ті товари, ціни на які залишалися стабільними протягом декількох місяців, почали стрімко дорожчати. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Яскравим прикладом є головна спеція для українців - сіль. Станом на сьогодні, 22 жовтня, її вартість помітно зросла у порівнянні не лише з попереднім місяцем, але й останніми роками.

відео дня

Як змінилися ціни на сіль

На сайті Мінфін повідомляється, що сіль морськая харчова сьогодні в українських супермаркетах коштує в середньому 39,30 гривні за кілограм. При цьому, ще у вересні середньомісячна ціна такої солі становила 37,45 гривні.

Зауважимо, що такий різкий скачок вартості відбувся після того, як середньомісячна ціна на сіль 6 місяців утримувалася на одному рівні. Тепер же у супермаркетах фіксується новий ціновий рекорд солі за останні три роки.

Среднемесячные цены на соль
Середньомісячні ціни на сіль в українських супермаркетах / фото: скріншот з сайту Мінфін

Які продукти, окрім солі, зросли в ціні

Главред писав, що згідно з даними Держстату, найбільше подорожчали яйця, м’ясо, олія та молочні продукти.

Станом на вересень цього року вартість харчових продуктів зросла в середньому на 29,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому окремі категорії товарів подорожчали значно сильніше за середній показник, що прямо впливає на рівень споживчого кошика українців.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків, оптові ціни на картоплю в Україні за останній тиждень зросли з 10-12 гривень аж до 11-13 гривень за кілограм.

Напередодні повідомлялося, що серед круп в Україні найпомітніше подорожчали рис та гречка. Ціни на них вищі за кілька гривень, ніж середньомісячні показники за вересень цього року.

Раніше стало відомо, що росіяни вчергове намагаються зруйнувати енергетичну систему України. Через це може зрости вартість деяких продуктів, зокрема м'ясних та молочних.

Більше новин:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

сіль ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:42Економіка
Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

16:36Війна
Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону США

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону США

16:19Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

Мобілізація з 18 до 24 років - в Україні запрацювали важливі зміни

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Останні новини

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить до 150 новітніх винищувачів Gripen: підписано важливу угоду

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

Реклама
15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

14:12

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:00

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на ХарківФото

Реклама
13:56

Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналуВідео

13:35

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

13:30

В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

13:09

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

12:46

Уважно до тривог: українців попередили про загрозу нового ракетного удару

12:39

Україна готує велику угоду з Saab: можливе постачання винищувачів Gripen

12:26

Можна легко зламати коробку: чи варто перемикати автомат в режим N на світлофорі

12:23

"Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалихФото

12:03

"Діти перелякались": нардепка повідомила про влучання в її будинок під час атаки РФ

11:59

Оптимістичного сценарію немає: експерт сказав, чи буде світло в українців узимкуФотоВідео

11:40

Зруйновані оселі та "Нова пошта": як виглядає Новгород-Сіверський після удару РФ

11:36

Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:16

"Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

11:08

Останнє попередження: експерт назвав сигнал, який отримав Путін від Трампа

10:52

Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФФото

10:51

"Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжяФото

10:44

Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує - CNN

Реклама
10:42

Могла обійтися у цілий статок: які штрафи платили козаки за лайку

10:41

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

10:13

Українська актриса розповіла, як схудла на 45 кгВідео

10:04

Росія постраждала від ударів: дрони атакували цілі в глибокому тилу ворога

09:59

Через масовану атаку РФ: в УЗ повідомили про затримки та зміни в русі потягів

09:55

"100-відсоткове пошкодження мозку": Брітні Спірс розкрила правду про свій стан

09:38

"Час настав": Зеленський назвав кількість жертв нічної атаки і звернувся до партнерівФото

09:33

"Вона все плаче, плаче": відомий співак розніс Тіну Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

09:15

Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти