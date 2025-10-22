Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

Пачка популярного товару коштує дорожче, ніж у попередні кілька місяців.

https://glavred.net/ukraine/podorozhal-na-rovnom-meste-v-ukraine-rezko-podnyali-ceny-na-bazovyy-produkt-10708601.html Посилання скопійоване

Скільки українцям доведеться віддавати грошей за сіль / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В Україні подорожчала сіль

У жовтні зафіксовано різкий стрибок цін на сіль

Ціни на продукти в Україні з початком осіннього періоду не тішать українців. Навіть ті товари, ціни на які залишалися стабільними протягом декількох місяців, почали стрімко дорожчати. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Яскравим прикладом є головна спеція для українців - сіль. Станом на сьогодні, 22 жовтня, її вартість помітно зросла у порівнянні не лише з попереднім місяцем, але й останніми роками.

відео дня

Як змінилися ціни на сіль

На сайті Мінфін повідомляється, що сіль морськая харчова сьогодні в українських супермаркетах коштує в середньому 39,30 гривні за кілограм. При цьому, ще у вересні середньомісячна ціна такої солі становила 37,45 гривні.

Зауважимо, що такий різкий скачок вартості відбувся після того, як середньомісячна ціна на сіль 6 місяців утримувалася на одному рівні. Тепер же у супермаркетах фіксується новий ціновий рекорд солі за останні три роки.

Середньомісячні ціни на сіль в українських супермаркетах / фото: скріншот з сайту Мінфін

Які продукти, окрім солі, зросли в ціні

Главред писав, що згідно з даними Держстату, найбільше подорожчали яйця, м’ясо, олія та молочні продукти.

Станом на вересень цього року вартість харчових продуктів зросла в середньому на 29,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому окремі категорії товарів подорожчали значно сильніше за середній показник, що прямо впливає на рівень споживчого кошика українців.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків, оптові ціни на картоплю в Україні за останній тиждень зросли з 10-12 гривень аж до 11-13 гривень за кілограм.

Напередодні повідомлялося, що серед круп в Україні найпомітніше подорожчали рис та гречка. Ціни на них вищі за кілька гривень, ніж середньомісячні показники за вересень цього року.

Раніше стало відомо, що росіяни вчергове намагаються зруйнувати енергетичну систему України. Через це може зрости вартість деяких продуктів, зокрема м'ясних та молочних.

Більше новин:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред