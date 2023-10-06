"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

Немає жодної можливості вести будь-які переговори з Володимиром Путіним, упевнений Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк відповів на нову маячню Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував виступ диктатора Володимира Путіна на Валдаї з новими заявами щодо причин початку війни з Україною.

На його думку, промова Путіна буде внесена до підручників "як промова найбільшого аутсайдера, який, на жаль, призвів до великої крові на Сході Європи". Про це він підкреслив в інтерв'ю Каналу 24.

"Він (Путін, - ред.) абсолютно не збігається з намірами, які хоче реалізувати. У нього немає ні волі, ні розуму, ні розуміння, куди він зараз йде. Але, на жаль, відсутність розуму не дозволяє йому оцінити, до чого він вже привів свою країну", - переконаний представник ОП і сказав, що пояснення Путіним причин війни з Україною виглядають "абсолютно мерзенно".

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Разом з тим він нагадав про те, що сам Путін і є сутністю "руського міра". Адже 80-85% населення Росії – це і є "колективний Путін": "Вони так само мислять, вони так само кримінально-гопничеські, хочуть піти щось у когось забрати, вкрасти і т.д.".

"Він дав росіянам можливість бути в ХХІ столітті тими, ким вони і є. Максимально ницими, максимально злісними людьми, які хочуть когось вбити, щось вкрасти, зґвалтувати, але зробити це колективно", - зазначив радник глави ОП.

Він також вважає, що немає жодної можливості вести будь-які переговори "з цією особиною (Путіним, - ред.)".

Водночас співрозмовник вважає, що Путін робитиме три речі: "Перше – фіксувати право Росії безкарно вбивати у будь-якій кількості громадян інших країн. Друге – він намагатиметься розділити вину за початок цієї війни з громадянами Росії. Тобто сказати: "Ми колективно ухвалили рішення геноцидити українців чи геноцидити інших людей інших держав". І третє – він скаже, що "ми маємо в цій війні дійти до кінця, тому що цей кінець буде означати "велич Росії".

Він також попередив про те, що Путін "хоче до кінця воювати".

"А все, що він чи його оточення говорить про переговори, – це спроба отримати оперативно-тактичну паузу. Підморозити конфлікт, внести корективи в стратегію і тактику, збільшити військове виробництво і наступними етапами збільшити ареал, тобто територію експансії", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Путін зганьбився "казковими" цифрами по втратах ВСУ. Російське керівництво, захоплюючись "роботою" окупантів, зазвичай бере цифри по втратах ЗСУ "зі стелі".

Раньше Путін видав безглузду маячню про загибель Пригожина. Диктатор Путін заявив, що в тілах загиблих в авіакатастрофі ватажка ПВК Вагнера Пригожина і його поплічника Уткіна "виявлені сліди ручних гранат".

Нагадаємо, раніше "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

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