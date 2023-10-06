УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

Олексій Тесля
6 жовтня 2023, 10:54 оновлено 6 жовтня, 11:10
Немає жодної можливості вести будь-які переговори з Володимиром Путіним, упевнений Михайло Подоляк.
Подоляк, Путін
Михайло Подоляк відповів на нову маячню Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував виступ диктатора Володимира Путіна на Валдаї з новими заявами щодо причин початку війни з Україною.

На його думку, промова Путіна буде внесена до підручників "як промова найбільшого аутсайдера, який, на жаль, призвів до великої крові на Сході Європи". Про це він підкреслив в інтерв'ю Каналу 24.

"Він (Путін, - ред.) абсолютно не збігається з намірами, які хоче реалізувати. У нього немає ні волі, ні розуму, ні розуміння, куди він зараз йде. Але, на жаль, відсутність розуму не дозволяє йому оцінити, до чого він вже привів свою країну", - переконаний представник ОП і сказав, що пояснення Путіним причин війни з Україною виглядають "абсолютно мерзенно".

відео дня

Разом з тим він нагадав про те, що сам Путін і є сутністю "руського міра". Адже 80-85% населення Росії – це і є "колективний Путін": "Вони так само мислять, вони так само кримінально-гопничеські, хочуть піти щось у когось забрати, вкрасти і т.д.".

"Він дав росіянам можливість бути в ХХІ столітті тими, ким вони і є. Максимально ницими, максимально злісними людьми, які хочуть когось вбити, щось вкрасти, зґвалтувати, але зробити це колективно", - зазначив радник глави ОП.

Він також вважає, що немає жодної можливості вести будь-які переговори "з цією особиною (Путіним, - ред.)".

Водночас співрозмовник вважає, що Путін робитиме три речі: "Перше – фіксувати право Росії безкарно вбивати у будь-якій кількості громадян інших країн. Друге – він намагатиметься розділити вину за початок цієї війни з громадянами Росії. Тобто сказати: "Ми колективно ухвалили рішення геноцидити українців чи геноцидити інших людей інших держав". І третє – він скаже, що "ми маємо в цій війні дійти до кінця, тому що цей кінець буде означати "велич Росії".

Він також попередив про те, що Путін "хоче до кінця воювати".

"А все, що він чи його оточення говорить про переговори, – це спроба отримати оперативно-тактичну паузу. Підморозити конфлікт, внести корективи в стратегію і тактику, збільшити військове виробництво і наступними етапами збільшити ареал, тобто територію експансії", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Путін зганьбився "казковими" цифрами по втратах ВСУ. Російське керівництво, захоплюючись "роботою" окупантів, зазвичай бере цифри по втратах ЗСУ "зі стелі".

Раньше Путін видав безглузду маячню про загибель Пригожина. Диктатор Путін заявив, що в тілах загиблих в авіакатастрофі ватажка ПВК Вагнера Пригожина і його поплічника Уткіна "виявлені сліди ручних гранат".

Нагадаємо, раніше "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

11:22 Україна
"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

10:54 Україна
Тривоги не було: у Повітряних силах розкрили деталі удару по Харкову

Тривоги не було: у Повітряних силах розкрили деталі удару по Харкову

10:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:53

Місячний календар 7 жовтня: похмура енергетика Місяця віщує конфлікти і навіть бійки

11:46

Розносить артилерію окупантів на шматки: ЗСУ створили потужний "вогневий кулак"

11:30

У Києва кілька місяців: Макрон попередив про нову загрозу через бунт в Конгресі

11:26

Запас міцності системи зменшився: експерт розповів, чи пройде без проблем опалювальний сезон

11:22

"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

Удар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під заваламиУдар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під завалами
10:54

"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

10:40

Тривоги не було: у Повітряних силах розкрили деталі удару по Харкову

10:10

У Байдена вже не наполягають на пакеті в $ 24 млрд для України-Washington Post

10:04

Іменини 7 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

Реклама
09:40

РФ атакувала Південь десятками дронів: пошкоджено зерносховище, спалахнула потужна пожежа

09:38

"Війна буде довгою, пік ще попереду": українці дізналися тривожний прогноз

08:58

В Україні масштабно збільшать пенсії: хто потрапляє під підвищення

08:45

Чи можуть до влади в Європі прийти любителі Росії?Погляд

08:44

Ситніше не придумаєш: рецепт лінивого пирога кіш з грибами і куркою за 30 хвилин

08:18

Окупанти кидають позиції і не хочуть контратакувати - західні аналітики

08:03

ЗСУ просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі - ISW

07:24

У Харкові - вибухи: окупанти вдарили по центру міста, поранено 11-місячну дитину

06:55

Тільки генії знайдуть кота на картинці за 16 секунд: неперевершена оптична ілюзія

06:45

Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні: у Politico дізналися деталі

06:35

Чому не можна казати "підніматися вгору" та "офіційні документи": пояснення АвраменкаВідео

Реклама
06:10

Про долю Донбасу після війниПогляд

05:30

"Заморозка бойових дій": експерт повідомив про наслідки для України

05:00

Три причини, чому треба мити підлогу з сіллю: відповіді, яких ви не знали

04:20

Експерт розповів, підтримку яких європейських сил Україна повинна зберегти

03:30

Чим вмитися 7 жовтня, щоб бути здоровим весь рік: прикмети і заборони дня

02:46

Латекс і міні: онука путініста Боярського ледь втримала потужний "талант" в топі

02:16

"Стадо баранів йде на бойню": Світан оцінив шанси того, що армія РФ повалить Путіна

02:00

Знайдіть дівчину серед фламінго за 8 секунд: ця головоломка заморочить вам голову

01:40

"Критичний момент" у допомозі від Заходу: експерт пояснив, що це означатиме для України

05 жовтня, четвер
23:21

Вбита вся сім'я перепохованого військового: в Грозі збільшилася кількість загиблихФото

22:31

Підірвали себе гранатами: Путін видав безглузду маячню про загибель Пригожина

22:27

Скандал з поставками зброї: президентка Словаччини "дала задню"

22:17

"Вона неймовірна": молодий баскетболіст вперше заговорив про роман з Шакірою

22:17

"Від брата лишились лише ноги": чоловік в Грозі втратив маму, брата та невісткуФото

22:04

Київ виконав всі необхідні роботи, щоб опалювальний сезон стартував вчасно - Кличко

21:25

Дружина Брюса Вілліса розповіла, чи розуміє той, що невиліковно хворий

21:21

Шопінг за $1 мільйон: пропагандисти зганьбилися фейком про Олену Зеленську

21:19

Весь графік червоний: Україну накрила сильна і затяжна магнітна буря

21:03

Пишне цвітіння гарантоване: чим підгодувати орхідеї для кращого зростання

21:03

Путін зганьбився "казковими" цифрами по втратах ЗСУ

Реклама
20:47

Українцям повернуть гроші за ремонт зруйнованого в ході війни житла: Рада прийняла закон

20:32

Favbet підтримав створення комплексної системи запобігання ігровій залежності в Україні

20:13

Яке сьогодні свято 6 жовтня: кого потрібно привітати в цей день

20:11

Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірваніФото

19:43

Мобілізація: адвокат оцінив, чи зможуть в Україні вручати електронні повістки

19:39

Німеччина пообіцяла Україні більше Patriot

19:29

Буде скажений вітер та дощі з грозами: де погода стане найгіршою

19:18

Надя Дорофєєва зізналася, чому не може мати дітей від Міші Кацуріна

19:10

Росіяни різко активізувалися, під Мар'їнкою йдуть жорстокі бої - Сили оборони

19:10

У РФ вже немає можливості захищати залишки свого флоту в КримуПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти