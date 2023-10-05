Підірвали себе гранатами: Путін видав безглузду маячню про загибель Пригожина

Диктатор Путін заявив, що в тілах загиблих в авіакатастрофі ватажка ПВК "Вагнера" Пригожина і його поплічника Уткіна "виявлені сліди ручних гранат".

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Путін видав знущальну версію загибелі Пригожина / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Російський диктатор Володимир Путін видав нову пропагандистську маячню - мовляв, в тілах загиблих кілька місяців тому ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і його поплічника Дмитра Уткіна "виявлені сліди ручних гранат". Путінські слова миттю поширили російські пропагандисти з ТАСС.

Путін також сказав - мовляв, нібито ніякого зовнішнього впливу на літак, в якому летіли Пригожин і Уткін, не було.

Але і на цьому диктатор не зупинився. І сказав - мовляв, в офісі ПВК "Вагнера" в Санкт-Петербурзі були виявлені "10 мільярдів рублів готівкою і п'ять кілограм кокаїну".

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"Експертизи на наявність алкоголю і наркотиків в тілах загиблих в літаку Пригожина не було, хоча її варто було б провести", — додав він.

Загибель Пригожина

Увечері в середу, 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

Водночас видання Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Однак диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи була знайдена ДНК Пригожина.

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