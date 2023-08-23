"Буде новий похід на Москву": "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина

Найманці ПВК "Вагнера" відреагували на дивне падіння літака, в якому нібито був Пригожин.

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У РФ впав літак Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У російській Тверській області раптово впав літак ПВК "Вагнера", в якому, за попередніми даними, був сам ватажок найманців Євген Пригожин. "Вагнерівці" вже відреагували на це і погрожують Путіну новим наступом на Москву. Про це повідомляється в Telegram-каналі Протестний рух "Вагнер грай".

"Вагнерівці" прямо заявили, що звинувачують російського диктатора в замаху на Євгена Пригожина.

"Зараз ходять чутки про смерть глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Ми прямо говоримо, що підозрюємо в спробі його вбивства кремлівських чиновників на чолі з Путіним! Якщо ж інформація про загибель Пригожина підтвердиться - ми організовуємо другий "Марш справедливості" на Москву!"- написали "вагнерівці".

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Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили.

Заколот в Росії і Євген Пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запам'ятався, зокрема, через останні події у Росії в липні 2023 року. Тоді терорист очолив збройний заколот проти військової верхівки РФ Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

Всього заколот тривав близько доби, протягом цього часу бойовикам ПВК вдалося збити кілька літаків ВКС РФ, які намагалися зупинити їхній похід на Москву. Однак на вечір Пригожин зупинив повстання і, за результатами переговорів з Лукашенком та Путіним, вирушив до Білорусі.

Невдовзі Росія перекинула "вагнерівців" до Білорусі, використавши найманців Пригожина у власних політичних цілях. Сам Пригожин тільки нещодавно з'явився на публіці - він стверджував, що повертається до Африки і нібито вербує до лав ПВК нових головорізів.

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