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Прапор України на лівобережній Херсонщині: у ЗСУ розповіли деталі операції

Андрій Ганчук
30 серпня 2023, 14:48 оновлено 30 серпня, 14:55
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Армія України продовжує працювати над звільненням лівобережжя Херсонської області, сказала представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
ВСУ, Херсонська область
ЗСУ підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини, щоб підтримати місцевих жителів - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: 33 ОМБр, DeepState

Підняття бійцями ЗСУ прапора над селищем дачі Херсонської області на лівому березі Дніпра - акція підтримки людей, які змушені жити в російській окупації. Сили оборони України продовжують робити свою роботу і поступово звільняють території від окупантів. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі 24 каналу вона розповіла про те, що військові встановили прапор у населеному пункті Дача для демонстрації своєї підтримки українцям в окупації.

"Місцевим, які перебувають під окупацією, дуже потрібна підтримка для того, щоб вони розуміли, що Сили оборони знаходяться поруч і роблять свою роботу", - зазначила Гуменюк.

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За її словами, ЗСУ продовжують звільняти Херсонську область, проте про суттєві успіхи на лівому березі Дніпра говорити зарано. Людям потрібна підтримка, особливо в ситуації, коли окупанти готуються до так званих виборів.

Також Наталія Гуменюк підкреслила, що армія України продовжить деокупацію Херсонщини, проте відмовилася говорити про деталі, оскільки потрібно дотримуватися режиму тиші.

Ситуація на Херсонщині

Представниця ОК Південь Наталія Гуменюк раніше повідомила, що ЗСУ на Херсонщині знищили три установки С-300 російських окупантів. За її словами, у армії ще багато роботи з розтрощення ворожих озброєнь.

Крім того, Гуменюк сказала, що ЗСУ потужно вибивають війська РФ з позицій у Херсонській області. Окупанти намагаються маневрувати між островами на лівому березі Дніпра.

29 серпня ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонщини у населеному пункті Дачі. Він знаходиться в сірій зоні.

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Херсонська область війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Наталія Гуменюк
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