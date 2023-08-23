Смерть Пригожина: "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву - ЦНС

Найманці ЧВК "Вагнера" почали згортати частини таборів в Білорусі після того, як був збитий літак з Пригожиним.

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"Вагнерівці" готуються до наступу на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Тверській області в РФ був збитий літак ЧВК "Вагнера", у якому був главарь найманців Євген Пригожин та його заступник Дмитро Уткін. Їхні тіла вже знайшли та опізнали. Про це повідомляється у Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ.

Також стало відомо про те, що "вагнерівці" провели нараду і вже згортають частини своїх таборів у Білорусі. За даними Центру нацспротиву, найманці формують колони для виїзду з таборів у напрямку РФ.

Зазначається, що спецслужби Білорусі намагаються перешкодити виїзду автомобільної техніки "вагнерівців".

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Вбивство Пригожина

Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили. Відомо, що в літаку було 10 осіб.

Пізніше на це відреагували "вагнерівці" і звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина. Вони заявили, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то "вагнерівці" організують другий "Марш справедливості" і підуть на Москву.

Також повідомлялося, що літак Пригожина збила російська ППО. Свідки чули два вибухи, після яких літак почав падати. Після цього у небі з'явились два сліди.

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