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"Шахеди", "Калібри" та балістика: наслідки масованої атаки на Київ

Руслан Іваненко
21 липня 2025, 04:31оновлено 21 липня, 05:31
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Повітряні сили України попередили про ракетні та дронові удари по Києву в ніч проти 21 липня.
У Дарницькому районі Києва спалахнули пожежі після атаки / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ракетно-дронова атака вночі по Києву спричинила пожежі
  • Загинула одна людина, є поранені, екстрені служби працюють

У ніч проти 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу масштабного ракетно-дронового удару.

О 01:33 голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про нові вибухи у Києві. Перед цим було зафіксовано проліт дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку столиці.

відео дня

О 04:23 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичних ракет по Києву. Вже за п’ять хвилин стало відомо, що у напрямку столиці також прямують крилаті ракети.

Внаслідок удару в Дарницькому районі загорівся дах нежитлової будівлі. Причини та наслідки наразі уточнюються. Також пошкоджено вхід до станції метро, постраждалих поки немає.

За словами Ткаченка, на жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Також у Дарницькому районі госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями.

"Екстрені служби отримали виклики в Дарницький та Дніпровський райони столиці. На місця вже прямують бригади медиків", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі через атаку зайнялися кіоски, медики працюють на місці, постраждалих не виявлено. За словами Кличка, також надходить виклик у Шевченківський район, де попередньо пожежа в житловому будинку.

У Солом’янському районі виїхала бригада швидкої допомоги через падіння уламків. Там палає нежитлова будівля.

Загалом, у Києві тривають пожежі: у Дніпровському районі горять кіоски, дах житлового будинку та територія дитсадка. У Дарницькому районі зафіксовано кілька займень.

шахед / Інфографіка: Главред

У Дніпровському районі, де сталося займання на даху житлового будинку, постраждалих немає. В Дарницькому, де пожежа в приміщенні дитсадка, теж постраждалих не виявили.

Ворожа атака на столицю триває — залишайтеся в укриттях.

У Дніпровському районі, де загорівся дах житлового будинку, постраждалих немає.

У Дарницькому районі, де сталася пожежа в приміщенні дитячого садка, також не зафіксовано постраждалих — повідомив мер.

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Як писав Главред, увечері 18 липня в Києві було чути вибухи, на столицю летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.

Крім того, за попередніми даними Повітряних сил, по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К — носія гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Моніторингові канали також повідомили про виконання пускового маневру.

Також у ніч на 21 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу масованого ракетного удару. Повітряні сили повідомили про активність ворожої авіації та зафіксовані пуски ракет морського та повітряного базування.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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