Путін зганьбився "казковими" цифрами по втратах ЗСУ

Російське керівництво, захоплюючись "роботою" окупантів, зазвичай бере цифри по втратах ЗСУ"зі стелі".

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Путін знову забрехався / Колаж Главред, фото скріншот з відео, pixabay

Російського диктатора Володимира Путіна підловили на озвучених ним цифрах по "втратах" української бронетехніки під час контрнаступу.

Видання "Агентство" пише, що під час свого виступу перед "Валдайським клубом" 5 жовтня глава Кремля назвав цифру майже у 10 разів меншу за ту, у яку він оцінював втрати ЗСУ в бронетехніці за місяць до цього.

Так, сьогодні Путін заявив, що Україна нібито втратила 1900 бронемашин різних модифікацій, а у вересні - майже 18 тисяч.

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"Тільки з початку контрнаступу, останні дані, тільки з 4 червня українські підрозділи втратили понад 90 тисяч осіб - це санітарні безповоротні втрати. 557 танків, майже 1 900 бронемашин різного класу. Переконливо, не переконливо?" - висловився російський диктатор.

"Агентство" порівнює ці слова Путіна з його вересневими "даними".

"З початку цього контрнаступу втрата особового складу - 71,5 тисяча осіб... По танка х- 543 танки вже втратили, по бронемашинах різних класів - вже майже 18 тисяч", - стверджував президент країни-агресорки.

Війна в Україні - останні новини

Контрнаступ ЗСУ почався влітку, зараз гарячі бої з окупантами йдуть на сході і півдні країни.

Нещодавно українське командування відзвітувало про звільнення Роботиного, Кліщіївки та Андріївки. Разом з тим, судячи зі зведень Генштабу, ворог постійно атакує залишені позиції. Як писав The New York Times, тепер крім російських мінних полів, великої кількості живої сили противника, складної мережі траншей ЗСУ зіткнулися зі ще однією перешкодою на шляху звільнення територій - новою російською тактикою ведення боїв.

Основний удар ЗС РФ направили сьогодні на Мар'їнку. Тиснуть росіяни і на позиції ЗСУ під Авдіївкою. Водночас у ЗСУ є успіхи на схід від Андріївки під Бахмутом - захисники виснажують ресурс противника.

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