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Орбан запропонував піти на угоду з Путіним і зморозив нісенітницю щодо війни в Україні

Олексій Тесля
30 серпня 2023, 14:23 оновлено 30 серпня, 14:27
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Віктор Орбан заявив про те, що Україна нібито не зможе здобути перемогу у війні.
Віктор Орбан, ВСУ
Віктор Орбан видав нову маячню щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбана знову висловився проти допомоги Україні у відбитті російської військової агресії і запропонував укласти угоду з диктатором Володимиром Путіним.

Він вважає, що Україна нібито не зможе здобути перемогу у війні через те, що російські війська перевершують за чисельністю українську армію. Про це скандальний угорський політик заявив у інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

"Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову архітектуру безпеки, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО", - сказав він.

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При цьому угорський прем'єр вважає нереалістичним повернення Україні Криму, який Росія окупувала в 2014 році. Він також сказав, що найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа і припинення військової підтримки України.

Раніше Орбан цинічно "підмахнув" Путіну. Прем'єр Угорщини зробив лукаву пропозицію про необхідність говорити про "мир" з російськими окупантами.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба висміяв нападки Орбана на адресу України. Глава МЗС України звернув увагу на те, що Угорський прем'єр має тісну політичну спорідненість з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

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Віктор Орбан війна Росії та України
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