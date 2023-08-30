ЗСУ прориваються вглиб: зім'яли "лінію Суровікіна" і йдуть вперед на Запоріжжі

Після звільнення Роботиного в Запорізької області Сили оборони просуваються далі в бік окупованого Токмака, розповів начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб.
Як підкреслив він у коментарі проекту "Новини Приазов'я", підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до Токмаку.
"Це було 20, 19 км, зараз ми не знаємо, але точно все ближче до Токмаку. І маємо зв'язок з Новопокропівкою, Новим Запоріжжям, Солодкою Балкою, там дійсно за ці населені пункти йдуть бої", – розповів Чуб.
За його інформацією, вже приходить інформація про те, що на околицях навколо Токмака є "прильоти".
"Чули, що більше 4-х годин два дні тому детонував їх бойовий комплект, це на півночі Токмака. Ситуація напружена, люди з навколишніх сіл, з півночі залишають свої будинки, більше заселяються в Токмак або далі на південь", – повідомив він.
Що відомо про просування ЗСУ на півдні
У свою чергу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що російські військові в Запорізькому напрямку намагаються зосередити велику кількість підрозділів.
Експерт також пояснив, чим друга лінія оборони російських військ на Запоріжжі відрізняється від першої.
"Якщо в першій лінії оборони в смузі забезпечення в нас була проблема з мінами, в першу чергу, то в другій лінії оборони в нас буде проблема саме з технікою. Але це, знову ж таки, відповідно, змушує використовувати зовсім інші тактичні елементи, які будуть відрізнятися від того, що ми бачили по першій лінії. Тобто, значно менше мінних полів, значно менше саме мінування територій. З іншого боку, на відміну від смуги забезпечення, в другій лінії оборони велика кількість механізованих засобів – це бронетехніка, танки, артилерія", – зазначив Коваленко.
Втім, за його словами, російські військові зараз змушені відводити свою артилерію ближче до третьої лінії оборони, щоб вона мала меншу загрозу знищення з боку української контрбатарейної боротьби.
Прорив "лінії Суровікіна": подробиці
Разом з тим оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначає, що українська армія прорвала головну російську оборону "лінію Суровікіна" і наближається до села Вербове Запорізької області.
"Тобто "зуби дракона" стримували українських солдатів близько доби", - зазначає він у соцмережі Х.
"Українська армія також просунулася на 2 км південніше, а її вістря зараз знаходиться в 2 км на схід від Новопрокопівки", - уточнив Рьопке.
Він також опублікував схематичні зображення напрямків просування ЗСУ на півдні.
Контрнаступ ЗСУ
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ успішно контратакують на Запоріжжі: прорвалися і закріплюються на нових рубежах. Авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і техніки РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ готують потужний удар по другій лінії оборони окупантів на Запоріжжі. Російські війська передислокували сили з району Кремінної в район Роботиного, повідомили аналітики.
Нагадаємо, на Таврійському напрямку, за останніми даними, втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 244 людини. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.
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