F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, але є проблема з пілотами - WP

Перші F-16, найімовірніше, послужать для посилення ППО України, але не завдаватимуть ударів по наземних силах РФ та інших військових активах поблизу фронту.

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F-16 будуть в Україні за кілька тижнів / Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Вікіпедія

Винищувачі F-16 мають бути поставлені в Україну впродовж кількох тижнів, однак літаки, які Київ колись рекламував як вирішальний засіб у війні з РФ, навряд чи матимуть негайний вплив на поле бою. Крім того, влітку цього року завершать навчання всього шість українських пілотів.

Як пише американське видання The Washington Post, перші F-16, найімовірніше, послужать для посилення ППО України. Вони збиватимуть повітряні цілі, такі як ракети, безпілотники і літаки, але не завдаватимуть ударів по наземних силах РФ та інших військових активах поблизу фронту.

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Як пишуть журналісти з посиланням на чиновників, літаки, принаймні на початковому етапі, навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту, а отже, незрозуміло, чи зможуть вони завадити атакувальним літакам противника перетинати кордон України з російського повітряного простору.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні 80 літаків F-16, але більшість із них не прибудуть упродовж багатьох років.

Чиновники відмовилися назвати точну кількість літаків, які Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї - близько 20 літаків - і, як очікується, до літа цього року навчання завершать лише шість пілотів, оскільки кількість місць у програмі обмежена, і вона супроводжується затримками.

Неназваний представник оборонного відомства розповів, що до навчань було залучено "десятки" пілотів. Однак через обмеження в кількості інструкторів і можливостях для підготовки Україну змусили відправляти по одній групі льотчиків та інженерно-технічного персоналу за раз.

Перед військовою підготовкою пілоти чотири місяці вивчають англійську мову у Великій Британії, щоб розуміти ключову технологію. Через це процес затягується на рік навіть для досвідчених льотчиків. Крім того, Україна не може відпустити за кордон занадто багато таких пілотів, бо вони потрібні для бойових чергувань.

​F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

WP пише, що американські чиновники давно заявляли, що F-16 навряд чи дадуть Україні вирішальну перевагу через потужну російську ППО. Однак українські чиновники відповідають, що F-16, як і інші види озброєння, Захід поставив занадто мало і занадто пізно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно понад 100 винищувачів F-16 для боротьби з величезними ВПС Росії, і назвав кількість літаків, які отримує Україна, "недостатньою".

"Рішення щодо F-16 має стратегічний характер. Число поки що не має стратегічного характеру", - сказав глава держави.

Деякі аналітики налаштовані ще більш скептично, ніж Зеленський.

"Ми спостерігали цю досить рутинну картину, коли мова заходить про західне озброєння для України. У ньому є негайна потреба. Часто до моменту поставки ця негайна оперативна потреба виявляється недійсною, виходячи зі швидкості адаптації до поля бою", - сказала аналітик Центру нової американської безпеки Бекка Вассер.

Поставки F-16 Україні - останні новини

На початку липня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів і Данії.

Україна зняла останню перепону для отримання F-16. Представник президента України зазначив, що терміни постачання Україні винищувачів F-16 можуть істотно прискоритися за результатами переговорів із Польщею.

Генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі заявив, що прибуття винищувачів F-16 в Україну не стане панацеєю. Це буде першим етапом тривалого процесу переходу збройних сил країни на західну тактику й оснащення.

Представник Пентагону Пет Райдер висловився щодо експлуатації літаків F-16 після їхнього надходження в Україну. Американський генерал наголосив, що українська армія зможе використовувати ці літаки на своїй суверенній території, включно з тимчасово окупованими районами.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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