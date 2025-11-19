"Тепер бійся ти": у мережу злили відео з молодшою донькою Анастасії Заворотнюк

Дочка Заворотнюк Міла випадково потрапила на відео, яким здивувала шанувальників пари.

Дочку Заворотнюк виклали в мережу / Колаж Главред, фото скріншот

У мережу злили незвичайне відео з донькою покійної російської актриси-путіністки Анастасії Заворотнюк та її чоловіка-фігуриста Петра Чернишова.

Ролик із семирічною Мілою з'явився в одному з фан-акаунтів Анастасії Заворотнюк. На ньому видно, що дівчинка перебуває на якійсь репетиції зі своїм батьком.

Раніше донька Чернишова прийшла на виступ до батька / Фото РосЗМІ

На відео Міла нібито несе їжачка на руках. Спочатку вона нібито боїться його, а потім передає його своєму батькові. "Тепер бійся ти", - говорить голос за кадром.

Повідомляється, що дівчинка зображена під час репетиції одного з льодових шоу, в якому вона візьме участь разом зі своїм батьком. При цьому Чернишов особисто присутній на репетиції і підтримує Мілу. Відомо, що репетиції проходять не тільки в залі, а й на льодовій арені.

Хвороба Анастасії Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк померла від онкології минулого року. Їй діагностували хворобу за 5 років до смерті. Вона боролася з хворобою різними способами, зокрема експериментальними. Але перемогти захворювання не змогла.

Її фото не просочилися в мережу, а рідні ретельно оберігали стан акторки і практично не ділилися новинами про її хворобу. На похороні акторки було заборонено вести відеозйомку, і попри те, що акторку ховали у відкритій труні, побачити, як змінилася акторка, так і не вдалося.

Раніше Главред розповідав, що дочка покійної Анастасії Заворотнюк, блогерка Ганна Заворотнюк показала фото в зимовому образі, генеровані штучним інтелектом. Саме зараз у соціальних мережах поширився тренд на такі "фотосесії".

Напередодні донька покійної Анастасії Заворотнюк, блогерка Анна Заворотнюк уперше розкрила таємницю появи її дитини. У квітні 2025 року вона народила сина Марселя.

Про персону: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

