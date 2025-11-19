Згоріло 900 посилок: у Львові росіяни знищили нове відділення 'Укрпошти'

У компанії терміново запускають процес компенсації клієнтам.

Російська атака по Львову - знищено нове відділення "Укрпошти" / Колаж: Главред, фото: скриншот, Укрпошта

Коротко:

Під час атаки, Росія знищила нове відділення "Укрпошти" у Львові

Обійшлося без постраждалих

Внаслідолк удару горіло близько 900 посилок

Під час нічної атаки РФ 19 листопада у Львові під час російського удару було знищено нове сучасне відділення "Укрпошти".

Зазначано, що працівники не постраждали. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, внаслідок удару знищено близько 900 посилок.

"Терміново запускаємо процес компенсації клієнтам. Відділення обов'язково відновимо", - зазначав гендиретор.

Удар по "Укрпошті" у Львові / Скриншот з відео

Що відомо про атаку РФ по Львову 19 листопада

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Атака була спрямована переважно на західні області України, зокрема й на Львів.

Уранці в середу мер Львова Андрій Садовий повідомляв про рух дронів і ракет у напрямку міста.

"Густий дим над Львовом - це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди влучив ворог. Поки що інформації про постраждалих немає. Поки що це вся підтверджена інформація про влучання", - повідомляв мер.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що на Львівщині постраждав енергооб'єкт. Також зруйновано деревообробне підприємство та складське приміщення.

У Львівській області ввели аварійні відключення електроенергії.

Масована ракетно-дронова атака по України - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти вдарили ракетами і "Шахедами" по Тернополю. Крилаті ракети влетіли прямо в будинки. Внаслідок атаки кількість загиблих вже зросла до 20-ти. Серед загиблих є дві дитини. Кількість постраждалих зросла до 66, серед яких 16 дітей. Відомо, що співробітники ДСНС врятували 45 людей.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог цієї ночі запустив понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу.

Нагадаємо, через атаку російських окупантів у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Якими ракетами росія била по Україні / Інфографика: Главред

Про джерело: Укрпошта

