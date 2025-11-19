Валить чорний дим: блогерка Верба показала наслідки удару РФ по Україні

Коротко:
- Що показала Юлія Верба
- Що трапилося поруч з її будинком
Скандальна блогерка Юлія Верба, показала наслідки удару терористичної Росії по Україні.
На своїй сторінці в Instagram, Верба поділилася фото зі свого вікна, на якому видно, як поруч валить чорний густий дим.
Судячи з останніх постів Юлії, вона разом із чоловіком і донькою живе у Львові. Найімовірніше, вона показала приліт російського безпілотника, який наробив руйнувань поруч із житлом блогерки.
Удар по Львівській області
У ніч на 19 листопада росіяни били по критичній інфраструктурі, енергетиці Львівщини.
Окрім цього, поранено людину в Донецькій області. Під ударом ворога опинилися також Київська, Миколаївська, Черкаська, Чернігівська та Дніпропетровська області.
Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.
Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.
Про персону: Юлія Верба
Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю захейтили за купівлю третьої квартири, дорогого Мерседеса.
Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, не придатні для служби.
Верба часто постить фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".
