Валить чорний дим: блогерка Верба показала наслідки удару РФ по Україні

Юлія Верба показала, як поруч з її будинком валить чорний дим.

https://glavred.net/starnews/valit-chernyy-dym-blogersha-verba-pokazala-posledstviya-udara-rf-po-ukraine-10716785.html Посилання скопійоване

Блогерка Верба показала наслідки обстрілу РФ / Фото скріншот

Коротко:

Що показала Юлія Верба

Що трапилося поруч з її будинком

Скандальна блогерка Юлія Верба, показала наслідки удару терористичної Росії по Україні.

На своїй сторінці в Instagram, Верба поділилася фото зі свого вікна, на якому видно, як поруч валить чорний густий дим.

відео дня

Як РФ вдарила по Україні / Фото Instagram/verbaaaa

Судячи з останніх постів Юлії, вона разом із чоловіком і донькою живе у Львові. Найімовірніше, вона показала приліт російського безпілотника, який наробив руйнувань поруч із житлом блогерки.

Удар по Львівській області

У ніч на 19 листопада росіяни били по критичній інфраструктурі, енергетиці Львівщини.

Окрім цього, поранено людину в Донецькій області. Під ударом ворога опинилися також Київська, Миколаївська, Черкаська, Чернігівська та Дніпропетровська області.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.

Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Юлія Верба Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю захейтили за купівлю третьої квартири, дорогого Мерседеса. Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, не придатні для служби. Верба часто постить фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред