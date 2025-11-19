Рус
Масштабна атака по Україні: дві країни підняли винищувачі

Інна Ковенько
19 листопада 2025, 10:36
Російський дрон залетів у повітряний простій румунії приблизно на 8 кілометрів.
Румунія та Польща підняли авіацію під час атаки РФ по Україні
Румунія та Польща підняли авіацію під час атаки РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: Depositphotos

Коротко:

  • Румунія та Польща підняли свої винищувачі під час атаки РФ на Україну
  • Російський дрон залетів у повітряний простір Румуній приблизно на 8 кілометрів
  • Авіацію піднімали для спостереження за повітряною ситуацією

В ніч на 19 листопада, під час комбінованого ракетно-дронового удару по Україні, Румунія піднімала винищувачі після вторгнення безпілотника в її повітряний простір. Польща також превентивно підняла авіацію в небо, зокрема винищувачі та літак раннього радіолокаційного спостереження.

Авіцацію підіймали у зв'язку з атакою РФ, яка була спрямована переважно на західні області України. Про це повідомляють Міністерство оборони Румунії та Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У Румунії німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon, що дислокуються на авіабазі "Михайль Когелнічану" злетіли о 00:25 для моніторингу ситуації на кордоні з Україною.

О 00:20 в північних районах повіту Тульча пролунало повідомлення про повітряну тривогу. За даними Міністерства оборони, радари зафіксували дрон, який порушив повітряний простір Румунії приблизно на 8 км. Він рухався від українського Вилкового у напрямку румунських Періправи та Кілії-Веке, після чого сигнал зник.

Протягом наступних 12 хвилин дрон періодично з’являвся на радарах: спершу в районі молдовського Коліба́ші, потім поблизу румунської комуни Фолтешть, а згодом - у зоні населеного пункту Оанча.

О 00:59 тривогу оголосили вже й у північній частині повіту Галац. Після цього румунські ВПС підняли в повітря два винищувачі F-16.

Близько 01:50 винищувачі Eurofighter повернулися на базу, а F-16 - приблизно о 02:30.

Піднімала свою авіацію під час масованої атаки й Польща.

"Увага. У зв'язку з нападом РФ, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі діє польська та союзна авіація..Піднято в повітря чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного спостереження", - повідомили в польських збройних силах.

У пресслужбі польської армії зазначають, що ці дії "мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист". Особливо це стосується районів, що прилягають до регіонів які під загрозою.

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. акож окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Внаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев’ять людей загинуло. Володимир Зеленський повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог запустив понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі зʼявилися фото зруйнованого будинку у який загарбники поцілили ракетою.

Масштабна атака по Україні: дві країни підняли винищувачі
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографика: Главред

Українсько-румунські відносини після вторгнення Росії

Відносини України та Румунії після розпаду СРСР відзначилися тяжбами в міжнародному суді ООН від 2004-го до 2009 року щодо територіальної суперечки — делімітації континентального шельфу й виключної економічної зони між сусідами в Чорному морі.

Від перших днів агресії Росії проти України у 2014 році Румунія засуджувала дії Кремля й підтримувала територіальну цілісність України. Після початку повномасштабної війни Румунія однією з перших рішуче засудила російську агресію та воєнні злочини росіян, а вже в березні 2022 року приєдналася до української справи проти РФ у Міжнародному суді щодо вчинення геноциду.

Президент Румунії Клаус Йоханніс був серед перших лідерів країн, які відвідали Україну на початку війни 2022 року.

Трохи більш ніж через рік візит у Румунію здійснив президент України Володимир Зеленський. Румунська преса назвала його приїзд довгоочікуваним та історичним, хоча й запізнілим. Тоді само лідери обох країн оголосили про новий рівень відносин: стратегічне партнерство. Зеленський згадав тоді й про військову допомогу, яку Україна отримує від Румунії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

