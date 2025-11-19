"Зачиніть вікна": мешканців Тернополя закликали не виходити з дому, що сталося

Навіть після того, як загроза ворожого обстрілу зникла, у місті попередили про небезпеку.

https://glavred.net/ukraine/zakroyte-okna-zhiteley-ternopolya-prizvali-ne-vyhodit-iz-doma-chto-proizoshlo-10716788.html Посилання скопійоване

Внаслідок атаки на Тернопіль у повітрі виявили перевищення допустимого рівня токсичного газу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Головне:

Після атаки на Тернопіль, у місті зафіксували підвищення вмісту хлору у повітрі

Тернополянам радять поки не виходити на вулицю

У ніч на 19 листопада країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами. Під удар потрапив і Тернопіль, де вже відомо про руйнування, загиблих і поранених.

Та навіть після відбою повітряної тривоги для мешканців міста небезпека не минула. У Тернопільській ОВА попередили, що за попередньою оперативною інформацією, вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів.

відео дня

"По можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних", - йдеться у повідомленні.

Чим небезпечний підвищений вміст хлору в повітрі

Головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук після одного з масштабних обстрілів Тернополя минулого року вже пояснювала, чим небезпечний хлор.

Підвищений вміст хлору у повітрі може загрожувати отруєнням за тривалого перебування на вулиці. Особливо небезпечні низини і водойми. Через скільки часу речовина розсіється - буде залежати від вітру і опадів.

Атака на Україну 19 листопада - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 19 листопада на тлі російської ракетно-дронової атаки в Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській та Дніпропетровській областях прогриміли вибухи.

Окупаційна армія атакувала великою кількістю ударних БпЛА західні області. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ворожого масованого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев’ять людей загинуло.

Інші новини:

Про джерело: Тернопільська ОДА (ОВА) Тернопільська обласна державна адміністрація — місцевий орган виконавчої влади в Тернопільській області, який діє на основі Закону України "Про місцеві державні адміністрації" і Типового регламенту та керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, розпорядженнями КМ України, розпорядженнями і дорученнями голови ОДА, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред