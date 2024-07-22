Коли ЗСУ отримають перевагу в повітрі завдяки F-16: командувач США дав відповідь

Україна значною мірою досягла успіху під час війни у забезпеченні безпеки своїх літаків, виявляючи гнучкість, каже командувач ВПС США в Європі.

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Коли ЗСУ отримають перевагу в повітрі завдяки F-16 / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони Великої Британії

Прибуття винищувачів F-16 в Україну не стане панацеєю. Це буде першим етапом тривалого процесу переходу збройних сил країни на західну тактику та оснащення. Про це заявив генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі, повідомляє Aviation Week.

За його словами, українські льотчики не здобудуть переваги в повітрі протягом кількох тижнів.

"Це буде процес, через який ми пройдемо, але принаймні ми починаємо. Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення", - сказав Хеккер. відео дня

Він підкреслив, Україна слідуватиме за іншими колишніми країнами Східного блоку, які приєдналися до НАТО та прийняли західні літаки.

"Потрібен час, щоб мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу, а також необхідною логістичною підтримкою. Це не станеться відразу, але треба почати, і ми вже досить близькі до цього", - сказав генерал.

Джеймс Хеккер наголосив, що Україна значною мірою досягла успіху під час війни у забезпеченні безпеки своїх літаків, виявляючи гнучкість - наприклад, ніколи не злітаючи і не приземляючись з однієї й тієї ж бази.

"Українські ВПС зробили це зі своїм нинішнім парком МіГ-29 та Су-24, і тепер їм потрібно буде повторити це із F-16. Це буде складне завдання, оскільки не всі аеродроми по всій країні зможуть обслуговувати нові літаки", - продовжує він.

До того ж, генерал додає, що в оперативному плані Росія адаптувала свою тактику, швидше націлюючись і завдаючи ударів.

"Москва все частіше використовує балістичні ракети, надані Північною Кореєю, тому партнерам України необхідно забезпечити правильний захист від них - поряд із поширенням дронів-камікадзе", - підкреслює командувач ВПС США в Європі.

Хеккер також заявив, що він більше переймався майбутнім України "пару місяців тому", оскільки запаси боєприпасів країни були виснажені, а міжнародний політичний тиск сповільнив поповнення запасів.

"З того часу ситуація значно пом'якшилася, оскільки Захід надав більше систем, необхідних як для оборони, так і для наступу", - підсумував він.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача F-16 Україні - останні новини

Нагадаємо, Україна останні півтора роки проводить активну дипломатію з метою отримання від західних партнерів винищувачів F-16. З їхньою появою в українському небі військові зусилля були б активізовані з новою потужністю. Однак постачання літаків все ще залишається обіцянкою цього літа.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16 найближчим часом. Деталі поставок не розголошуються, щоб не надавати Росії цінної інформації.

В свою чергу, речник Пентагону Пет Райдер висловився щодо експлуатації літаків F-16 після їхнього надходження до України. Американський генерал підкреслив, що українська армія зможе використовувати ці літаки на своїй суверенній території, включаючи тимчасово окуповані райони.

F-16 / Інфографіка: Главред

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