Мороз скує Україну: синоптик повідомила, де 20 листопада буде найхолодніше

Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -3°C.

Діденко розповіла, де завтра влупить мороз до -3°C / фото: ua.depositphotos.com

У четвер, 20 листопада, в Україні переважатиме холодна погода. У деяких регіонах очікується навіть мороз. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у ніч на 20 листопада очікується - 3...+3°C, на півдні стовпчики термометрів показуватимуть +4...+7 °C, а вдень очікується +4...+9°C, на крайньому півдні розігріє до +14°C.

"Вітер переважно південно-східний, помірний часом рвучкий, одягайтеся щільніше", - пише Діденко.

Вона додає, що дощі пройдуть на півдні, у центральній частині та на сході України. Крім цього, 20 листопада, місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях, у північних областях - без істотних опадів.

Прогноз погоди на 20 листопада / фото: meteoprog

Погода у Києві 20 листопада

У столиці 20 листопада опадів не прогнозується, лише очікується поривчастий вітер південно-східного напрямку.

"Вночі 0-3 морозу, вдень +3+5 градусів", - написала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні у середу, 19 листопада, буде холодною із дощами, які подекуди переходитимуть у мокрий сніг.

В Укргідрометцентр на 19 листопада оголосили І рівень небезпечності через погіршення погоди.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні протягом тижня буде мінливою у всіх регіонах. Погодні умови будуть нестійкими, з опадами та перепадами температур.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

