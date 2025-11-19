Мороз скує Україну: синоптик повідомила, де 20 листопада буде найхолодніше

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 20 листопада
- Де завтра пройдуть дощі
У четвер, 20 листопада, в Україні переважатиме холодна погода. У деяких регіонах очікується навіть мороз. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, у ніч на 20 листопада очікується - 3...+3°C, на півдні стовпчики термометрів показуватимуть +4...+7 °C, а вдень очікується +4...+9°C, на крайньому півдні розігріє до +14°C.
"Вітер переважно південно-східний, помірний часом рвучкий, одягайтеся щільніше", - пише Діденко.
Вона додає, що дощі пройдуть на півдні, у центральній частині та на сході України. Крім цього, 20 листопада, місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях, у північних областях - без істотних опадів.
Погода у Києві 20 листопада
У столиці 20 листопада опадів не прогнозується, лише очікується поривчастий вітер південно-східного напрямку.
"Вночі 0-3 морозу, вдень +3+5 градусів", - написала Діденко.
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні у середу, 19 листопада, буде холодною із дощами, які подекуди переходитимуть у мокрий сніг.
В Укргідрометцентр на 19 листопада оголосили І рівень небезпечності через погіршення погоди.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні протягом тижня буде мінливою у всіх регіонах. Погодні умови будуть нестійкими, з опадами та перепадами температур.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
