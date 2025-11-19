РФ атакувала ракетами і дронами Тернопіль, Бурштин, Львів, Харків: що відомо про наслідки

Основною метою ворога була енергетична інфраструктура. Відомо про влучання в житлові будинки. Є жертви.

Наслідки удару РФ 19 листопада 2025 року / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, Суспільне, t.me/zahid_golovne_ua

Коротко:

Окупанти застосували понад 24 крилаті ракети

У Тернополі - "приліт" у житловий будинок, є жертви

У Харкові - десятки поранених

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Вибухи прогриміли в Бурштині, Львові, Харкові, Дніпрі, Тернополі.

Як пише monitor, окупаційна армія атакувала великою кількістю ударних БпЛА західні області. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

"Основною метою ворога була енергетична інфраструктура. Відомо про влучання в житлові будинки. Станом на ранок відомо про постраждалих, триває розбір завалів", - ідеться в повідомленні.

Орієнтовний маршрут російських ракет і дронів сьогодні / Фото: Радник

Атака на Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки нічної масованої атаки на Харків.

За попередньою інформацією, ворог спрямував 19 БпЛА типу "Герань-2" по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста.

Постраждали 32 людини, серед них 9-річна та 13-річна дитина, а також 18-річна дівчина.

Шістьох постраждалих госпіталізовано. Усім надається кваліфікована медична допомога.

Із задимленого під'їзду багатоповерхівки було евакуйовано 48 осіб, зокрема трьох дітей.

Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів, а також розташований поруч житловий будинок. Сталося загоряння гаражів і даху офісної будівлі. Крім того, значних руйнувань зазнав супермаркет.

На місці працюють усі профільні служби. Усунення наслідків триває.

За даними ДСНС, у Харкові 32 людини постраждали, зокрема дві дитини.

В Основ'янському районі загорілися 10 легкових автомобілів біля багатоповерхівки. Рятувальники врятували з будинку 51 людину, з них троє - діти.

У Слобідському районі горіли гаражі, легкові автомобілі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства. Також пошкоджено торговельний об'єкт.

До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки та психологи.

Атака на Львів

Уранці в середу мер Львова Андрій Садовий повідомляв про рух дронів і ракет у напрямку міста.

"Густий дим над Львовом - це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди влучив ворог. Поки що інформації про постраждалих немає. Поки що це вся підтверджена інформація про влучання", - написав він у Telegram.

За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров'я. Проте мер закликав городян про всяк випадок закрити вікна.

Густий дим видно у Львові / Фото: t.me/andriysadovyi

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що на Львівщині постраждав енергооб'єкт. Також зруйновано деревообробне підприємство та складське приміщення.

"На одному з об'єктів гасять пожежу. За попередніми даними обійшлося без жертв і постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі", - зазначив він.

Дим у Львові після атаки РФ / Фото: Главред

У Львівській області ввели аварійні відключення електроенергії.

"Це вимушений крок через те, що ворог атакував низку енергооб'єктів по всій державі. Якщо роботу системи не вдасться оперативно стабілізувати, на жаль доведеться використовувати графіки погодинних відключень", - додав Козицький.

О 08:40 мер Львова повідомив, що в межах міста горять цивільні склади з шинами.

"Матеріал важко загасити, тому ліквідація триває. На щастя, жертв немає. Усі служби працюють на місці. Будь ласка, зачиніть вікна", - написав він.

У Львові горять склади з шинами / Фото: t.me/andriysadovyi

Атака на Тернопіль

Як писав Главред, мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами і "шахедами".

"Пошкоджено будівлі та житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Більш детальну інформацію надамо згодом", - написав він у Telegram.

У зв'язку з ракетною атакою на Тернопіль, тимчасово можливе ускладнення руху громадського транспорту на масиві "Сонячний".

"Просимо пасажирів звернути на це особливу увагу", - додав Надал.

За даними ЗМІ, окупанти завдали і прямих ударів ракетами по житлових будинках у Тернополі.

"Просто знесли кілька поверхів", - ідеться в повідомленні.

У Мережі з'явилися фото наслідків ворожої атаки.

У Тернополі - дим після атаки / Фото: Главред

Атака РФ на Тернопіль / Фото: t.me/zahid_golovne_ua

За даними Суспільне Тернопіль, на місці влучання в Тернополі працюють рятувальники. Попередньо відомо про двох загиблих.

Атака на Пркарпаття

Як повідомили в ОВА, ворог цілив по енергооб'єктах області.

Попередньо, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них – двоє дітей. Їм надається необхідна медична допомога.

Наразі відомо про пошкодження одного домогосподарства.

Атака РФ на Україну 19 листопада 2025 року - останні новини

Як писав Главред, 18 листопада моніторингові канали повідомляли, що російська окупаційна армія готує новий ракетно-дроновий удар по Україні.

У ніч на 19 листопада Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленя" Мурманської області.

Приблизно о п'ятій годині ранку моніторингові канали повідомили про зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Станом на 05:21 вся Україна була "червона" - оголошено тривогу. Детальніше читайте в матеріалі: У небі понад 20 ракет, РФ атакує Україну з повітря: всі подробиці.

