Не хотіли жити: зірки Євробачення вчинили самогубство удвох

Знамениті близнюки та співачки з Німеччини Еліс та Еллен Кесслер, які прославилися завдяки Євробаченню, вирішили, що більше не хочуть жити і пішли за допомогою евтаназії.
Про це повідомляє німецьке видання BILD. Як повідомляє ЗМІ, легендарні артисти померли в Грюнвальді під Мюнхеном: вони самі вирішили покінчити життя самогубством разом.
Еліс та Еллен Кесслер народилися 20 серпня 1936 року в Нерхау, Саксонія. Вони працювали як всесвітньо відомі співачки, танцівниці, акторки та артистки ("Шоу Перрі Комо" та "Шоу Рольфа Гарріса").
У квітні 2024 року близнюки розповіли, що хотіли б бути похованими в одній урні разом із прахом їхньої коханої матері Ельзи та їхнього собаки Єлло. "Це те, що ми вказали в нашому заповіті", - розповіла Еллен Кесслер.
89-річні пацієнти обрали "асистоване самогубство".
У Німеччині "асистоване самогубство" дозволено за певних умов: людина повинна, крім іншого, "діяти автономно і з власної волі". Вона має бути повнолітньою і дієздатною. Люди, які допомагають, не можуть самі вчинити смертельний акт - це було б "активною евтаназією", яка заборонена.
Про персони: близнюки Кесслер
Знамениті близнюки Кесслер протягом поколінь захоплювали всю країну - як справжні зірки шоу-бізнесу.
Вони були нагороджені Золотою трояндою Монтре і Хрестом "За заслуги". Їхнє рідне місто, Нерхау, удостоїло їх звання почесних громадян. Зовсім нещодавно, у 2025 році, їх було нагороджено Баварським орденом "За заслуги".
