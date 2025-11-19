Знесли кілька поверхів: РФ вдарила по житлових багатоповерхівках у Тернополі - ЗМІ

Коротко:
- У Тернополі прогриміли вибухи
- РФ атакувала місто дронами та ракетами
- Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі
Уранці 19 листопада на тлі російської ракетно-дронової атаки в Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській та Дніпропетровській областях прогриміли вибухи.
Спочатку з'явилася інформація про вибухи у Хмельницькій області.
Згодом ЗМІ повідомили про вибухи в Бурштині на Івано-Франківщині.
О 6:39 Суспільне інформувало про звук вибуху в Тернополі та Львові, а після сьомої години ранку знову чули вибухи в Бурштині, що на Івано-Франківщині, та в Дніпрі.
Telegram-канал Захід головне повідомляє про те, що окупанти завдали ударів по багатоповерхівках у Тернополі.
"Терористи ЗС РФ завдали і прямі удари ракетами по житлових будинках у Тернополі. Просто знесли кілька поверхів", - ідеться в повідомленні.
У Мережі з'явилися фото наслідків ворожої атаки.
Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами".
"Пошкоджено будівлі та житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Більш детальну інформацію надамо згодом", - написав він у Telegram.
Оновлено. За даними Суспільне Тернопіль, на місці влучання в Тернополі працюють рятувальники. Попередньо відомо про двох загиблих.
Дивіться відео - Надал показав кадри зруйнованої багатоповерхівки:
Атака РФ на Україну 19 листопада 2025 року - останні новини
Як писав Главред, 18 листопада моніторингові канали повідомляли, що російська окупаційна армія готує новий ракетно-дроновий удар по Україні.
У ніч на 19 листопада Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленя" Мурманської області.
Приблизно о п'ятій годині ранку моніторингові канали повідомили про зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Станом на 05:21 вся Україна була "червона" - оголошено тривогу. Детальніше читайте в матеріалі: У небі понад 20 ракет, РФ атакує Україну з повітря: усі подробиці.
