Знесли кілька поверхів: РФ вдарила по житлових багатоповерхівках у Тернополі - ЗМІ

Вибухи в Тернополі прогриміли на тлі російської ракетно-дронової атаки.

РФ вдарила по Тернополю дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/zahid_golovne_ua

Коротко:

У Тернополі прогриміли вибухи

РФ атакувала місто дронами та ракетами

Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Уранці 19 листопада на тлі російської ракетно-дронової атаки в Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській та Дніпропетровській областях прогриміли вибухи.

Спочатку з'явилася інформація про вибухи у Хмельницькій області.

Згодом ЗМІ повідомили про вибухи в Бурштині на Івано-Франківщині.

О 6:39 Суспільне інформувало про звук вибуху в Тернополі та Львові, а після сьомої години ранку знову чули вибухи в Бурштині, що на Івано-Франківщині, та в Дніпрі.

Telegram-канал Захід головне повідомляє про те, що окупанти завдали ударів по багатоповерхівках у Тернополі.

"Терористи ЗС РФ завдали і прямі удари ракетами по житлових будинках у Тернополі. Просто знесли кілька поверхів", - ідеться в повідомленні.

У Мережі з'явилися фото наслідків ворожої атаки.

Атака РФ на Тернопіль / Фото: Telegram

РФ вдарила по Тернополю / Фото: t.me/zahid_golovne_ua

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами".

"Пошкоджено будівлі та житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Більш детальну інформацію надамо згодом", - написав він у Telegram.

У Тернополі - дим після атаки / Фото: Главред

Кадри з Тернополя / Фото: Главред

Оновлено. За даними Суспільне Тернопіль, на місці влучання в Тернополі працюють рятувальники. Попередньо відомо про двох загиблих.

Дивіться відео - Надал показав кадри зруйнованої багатоповерхівки:

Атака РФ на Україну 19 листопада 2025 року - останні новини

Як писав Главред, 18 листопада моніторингові канали повідомляли, що російська окупаційна армія готує новий ракетно-дроновий удар по Україні.

У ніч на 19 листопада Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленя" Мурманської області.

Приблизно о п'ятій годині ранку моніторингові канали повідомили про зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Станом на 05:21 вся Україна була "червона" - оголошено тривогу. Детальніше читайте в матеріалі: У небі понад 20 ракет, РФ атакує Україну з повітря: усі подробиці.

