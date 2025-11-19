Двох міністрів у відставку: Рада підтримала звільнення Галущенка і Гринчук

Під час засідання більшість депутатів підтримали ці рішення.

Міністра юстиції звільнили з посади / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/yzheleznyak

Головне:

Галущенка звільнили з займаної посади міністра після відсторонення

Більшість депутатів підтримали звільнення Гринчук

Герман Галущенко, якого напередодні відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції, тепер остаточно звільнений з раніше займаної посади. Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Звільнення Галущенка підтримали 323 депутати з 338, інші 15 взагалі не брали участі у голосуванні. Голова парламенту Руслан Стефанчук вже підписав відповідну постанову.

Станом на 14:14 також стало відомо про звільнення з посади Міністра енергетики Світлану Гринчук. Це рішення підтримало менше депутатів у ВРУ - всього 315.

Голосування за звільнення Гринчук / фото: t.me/yzheleznyak

Хто займе місця на посадах міністрів

Наразі невідомо, хто стане новим Міністром юстиції України, однак тимчасово виконання обов’язків міністра юстиції України поклали на заступника глави Мін’юсту з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Так само немає інформації і про кандидата на посаду Міністра енергетики. Однак до його появи виконувачем обов'язків буде заступник міністра Микола Колісник.

Справа Галущенка - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 12 листопада під час позачергового засідання уряду було ухвалене рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції.

Це сталося після того, як переддень НАБУ та САП оприлюднили аудіозаписи розмов учасників схеми масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом". Серед розмов, ймовірно, були діалоги Германа Галущенка, коли він був на посаді колишнього міністра енергетики.

Згодом Комітет Верховної Ради України з питань правової політики рекомендував парламенту розглянути питання відставки Германа Галущенка з посади міністра юстиції та прийняти відповідне рішення.

Окрім цього 14 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі РНБО. Зі складу було виведено міністра енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

