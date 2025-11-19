'Ці міста будуть наступними': Світан сказав, куди рушать росіяни після Покровська

Основне:
- Ворог спробує після Покровська рушити в бік Краматорська та Слов'янська
- Цієї зими ворог хоче розтягнути українські сили по флангах
У разі можливого захоплення російськими окупантами Покровська, то у небезпеці опиняться 5 українських міст. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтервʼю Главреду.
Він припускає, що після Покровська, загарбники рушать на Добропілля, а потім на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ.
"Ці міста будуть наступними після Покровська. Це робитиметься для того, щоб із заходу відрізати постачання Слов'янсько-Краматорської агломерації", - прогнозує Світан.
Якою буде ситуація на фронті взимку
Світан припускає, що ворог розтягуватиме українські сили флангами, зокрема, в Харківській області, в основному – в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Крім цього, ворог продовжить тиснути на Херсон.
Головне завдання ворога на зиму - захоплення Донецької та Запорізької областей.
"Нічого нового. Це класика - розтягнути сили супротивника по флангах і вдарити по центру. І росіяни цією класикою користуватимуться", - розповів військовий експерт.
Оборона Покровська
Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Україна, втрачаючи Покровськ, втрачає велику фортецю, яка трималася понад рік. Однак, Україна в результаті оборони Покровська виграла час.
"Покровськ – не місто-мільйонник, не обласний центр, але це велика і протяжна агломерація, де на всій її площі упереміш гаражі, 5-поверхівки, 9-поверхівки, одноповерхові будинки, залізобетонні споруди, технічні споруди, котельні, виробничі майданчики, занедбані споруди радянських часів, шахти, копальні, копанки", - зауважив він.
Про персону: Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
