'Ці міста будуть наступними': Світан сказав, куди рушать росіяни після Покровська

У небезпеці опиняться 5 українських міст, якщо ворог захопить Покровськ.

Куди підуть росіяни після захоплення Покровська - експерт попередив про загрозу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Покровська МВА

Основне:

Ворог спробує після Покровська рушити в бік Краматорська та Слов'янська

Цієї зими ворог хоче розтягнути українські сили по флангах

У разі можливого захоплення російськими окупантами Покровська, то у небезпеці опиняться 5 українських міст. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтервʼю Главреду.

Він припускає, що після Покровська, загарбники рушать на Добропілля, а потім на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ.

"Ці міста будуть наступними після Покровська. Це робитиметься для того, щоб із заходу відрізати постачання Слов'янсько-Краматорської агломерації", - прогнозує Світан.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Якою буде ситуація на фронті взимку

Світан припускає, що ворог розтягуватиме українські сили флангами, зокрема, в Харківській області, в основному – в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Крім цього, ворог продовжить тиснути на Херсон.

Головне завдання ворога на зиму - захоплення Донецької та Запорізької областей.

"Нічого нового. Це класика - розтягнути сили супротивника по флангах і вдарити по центру. І росіяни цією класикою користуватимуться", - розповів військовий експерт.

Оборона Покровська

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Україна, втрачаючи Покровськ, втрачає велику фортецю, яка трималася понад рік. Однак, Україна в результаті оборони Покровська виграла час.

"Покровськ – не місто-мільйонник, не обласний центр, але це велика і протяжна агломерація, де на всій її площі упереміш гаражі, 5-поверхівки, 9-поверхівки, одноповерхові будинки, залізобетонні споруди, технічні споруди, котельні, виробничі майданчики, занедбані споруди радянських часів, шахти, копальні, копанки", - зауважив він.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, в DeepState заявляли, що російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на Лиман Донецької області по всій сірій зоні, проте ситуацію вдалося відносно стабілізувати.

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що армія країни-агресора РФ продовжує просуватися до Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є одним з основних українських шляхів постачання міста.

Також аналітики писали, що українські військові можуть опинитися в котлі. Зокрема, війська РФ можуть намагатися заблокувати ЗСУ в Покровську та Мирнограді.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

