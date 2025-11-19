Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключових населених пунктах у двох областях

Згідно із мапою бойових дій, ворог наблизився до 5 населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині.

Росіяни просунулися у двох областях України - DeepState / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Коротко:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Ворог просунувся просунулися у двох населених пунктах на Донеччині

На Запоріжжі ворог наблизився до трьох сіл

Російська армія просунулася на окремих ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях.

Ворог наблизився до п’яти населених пунктів. Про це 18 листопада повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся в Новоспаському, Щербинівці , поблизу Веселого , Високого та Затишшя", - йдеться в повідомленні

Згідно із мапою бойових дій, ворог наблизився до Новоспаського та Щербинівки у Бахмутському районі Донецької області.

На Запоріжжі ворог підійшов до сіл Веселе, Високе та Затишшя Пологівського району.

Просування росіян на Запоріжжі - думка експерта

Зараз завдання росіян - захопити лівий берег Запорізької області і підійти до Запоріжжя. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Виходячи з сил і засобів нашого противника, це завдання здійсненне в довгостроковій перспективі. Але - якщо ми не будемо ніяк протидіяти, тобто з нашого боку все залишиться на тому ж рівні, що і зараз, а противник буде посилюватися в цьому напрямку. Але думаю, що все-таки наші війська будуть наповнені новими силами – до ладу вступлять силовики, з нашого боку збільшиться щільність вогню, і тоді ми зупинимо Росію і відстоїмо Запоріжжя", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія РФ вирішила оновити тактику ведення бойових дій проти українських військових. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що по-новому почали діяти підрозділи РФ, які перебувають на Сіверському та Слов’янсько-Лиманському напрямках. Там окупанти намагаються створити умови для подальшого просування до українського фортифікаційного рубежу.

Нагадаємо, окупанти продовжують локальні спроби просування на Донеччині, зокрема в районах кількох населених пунктів. За даними аналітиків DeepState, російські війська здійснили друге поспіль просування в районі Ямполя, неподалік Лимана.

Крім того, в DeepState заявляли, що російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на Лиман Донецької області по всій сірій зоні, проте ситуацію вдалося відносно стабілізувати.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

