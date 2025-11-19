Ракета пролетіла над головами і врізалася в будинок: момент влучання у Тернополі

Унаслідок російського обстрілу сильно зросла кількість загиблих і постраждалих у Тернополі.

Момент удару ракети по будинку в Тернополі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Що відомо:

РФ вдарила ракетами по житлових будинках у Тернополі

Кількість загиблих унаслідок ударів зросла до 16-ти

З'явилося відео з моментом удару по Тернополю

Російські окупанти безжально вдарили ракетами по Тернополю. Ракети влучили просто в житлові багатоповерхові будинки, зруйнувавши багато квартир і забравши життя родин. У Мережі з'явилося відео з моментом удару ракети по будинку.

На кадрах видно, що російська ракета прямо летіла в цей будинок.

Дивіться відео з моментом удару по Тернополю:

Момент удару ракети по Тернополю / фото: скріншот

У Нацполіції заявили, що кількість загиблих у Тернополі різко зросла. Наразі в місті вже 16 жертв і ще 64 поранених. Серед поранених є 14 дітей. Кількість жертв і постраждалих може зрости, адже рятувальники досі розбирають завали.

"На двох локаціях, які найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, які постраждали або розшукують рідних ... Також на місцях подій працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК для встановлення особистостей інших постраждалих", - ідеться в повідомленні.

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Унаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев'ятеро людей загинули. Володимир Зеленський повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог запустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі з'явилися фото зруйнованого будинку, в який загарбники влучили ракетою.

Інші новини:

