Ворог ударив по підрозділу ДТЕК: поранено п’ятьох енергетиків, один у важкому стані

Під час атаки РФ на Дніпропетровщину, постраждала бригада працівників ДТЕК, яка перебувала на об'єкті.

РФ дронами атакувала підрозділ ДТЕК / Колаж: Главред, фото: ДТЕК

Коротко:

Росія атакували Дніпропетровщину дронами

Ворог ударив по бригаді ДТЕК, яка перебувала на об'єкті

П'ятеро енергетиків поранені, один з них - у важкому стані

Країна-агресор Росія дронами атакувала один з підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині.

Унаслідок ворожої атаки постраждала бригада працівників, що перебувала на об’єкті. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Один енергетик перебуває у тяжкому стані, ще четверо отримали контузії та уламкові поранення, Усі вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

"Зробимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення колег. Продовжуємо тримати світло попри щоденні обстріли", - йдеться в повідомленні.

Атаки РФ по енергетиці - останні новини

Як повідомляв Главред, з ночі 19 листопада країна-агресорка Росія масовано атакує Україну ракетами і дронами. Під ударом ворожих повітряних цілей опинилася і енергетична інфраструктура країни. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували енергетику України ударними безпілотниками. Під ударом були об'єкти енергетики в Одеській області. Через ворожі удари в області були серйозні перебої зі світлом.

Крім того, росіяни змінили тактику масованих ударів по об'єктах енергетики, намагаючись бити по генерації та системах розподілу одночасно, зазначили в Міненерго. Про це повідомив у ефірі телемарафону перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

