Росія вдарила ракетою Х-101 по Тернополю: зруйновано будинок з 9 по 3 поверх

Кількість загиблих та постраждалих у Тернополі продовжує збільшуватися.

Попередньо, Росія завдала удару ракетою Х-101 по Тернополю / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Основне:

Попередньо, в будинок у Тернополі влучила ракета Х-101

Внаслідок ворожого удару шість поверхів обвалилося

У ніч на 19 листопада російські окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами. Одна із ворожих цілей знищила будинок у Тернополі. За попередніми даними, в будинок у Тернополі влучила ракета Х-101. Про це повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі КИЇВ24.

За його словами, основна атака ворога цієї ночі була спрямована на Захід.

"Це були ракети Х-101, ракети "Калібр" та одна балістична ракета, яка зрештою була пущена з північного напрямку", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що за попередніми даними, саме ракета Х-101 влучила у будинок в Тернополі. Втім, додає Ігнат, потрібні офіційні дані після аналізу та обстеження.

Дивіться відео, у якому Ігнат розповідає про особливості нічного удару РФ по Україні:

Тим часом кореспондентка 24 Каналу розповіла, що внаслідок ракетно-дронової атаки у Тернополі пошкоджено два будинки. Крім цього у багатьох квартирах вибило вікна, двері, зруйновані автомобілі.

"В одному з будинків зафіксували обвал з 9 по 3 поверх. Станом на 11 годину 19 листопада відомо про 10 загиблих і 37 поранених, серед них 12 дітей", – розповіла кореспондентка.

Вона додала, що поруч із житловими будинками немає жодних військових об'єктів, баз розташування. Поруч тільки школи, садочки, лікарні, де зокрема є великий пологовий будинок.

Кореспондентка зазначила, що на місці влучання працюють працівники ДСНС разом зі службовими собаками, психологи.

Люди, які вціліли приходять під будинок і намагаються зібрати речі, документи.

Як писав Главред, вранці 19 листопада, росіяни вдарили по Тернополю ракетами і "шахедами".

Пізніше російську атаку на Тернопіль прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що внаслідок російського удару постраждали та загинули люди.

Крім цього, ЗМІ повідомляють, що у Тернополі після атаки шукають двох дітей та їхню маму. Батько розповів, що його донька, син та дружина перебували під час атаки у кімнаті. Діти злякалися гучних вибухів, тому батьки вирішили включити їм мультфільми. Поки жінка стежила за дітьми, чоловік збирав в коридорі речі, щоб вивезти сім'ю у безпечне місце, але не встиг через наступний вибух.

