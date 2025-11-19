"Швидко перевзулась": Каменських в США обурила українських фанатів

Настя Каменських вирішила відмовитись від української мови у соцмережах.

Настя Каменських викликала негативну реакцію українських фанатів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Ви дізнаєтесь:

Каменських виклала новий пост у соцмережах

Що не сподобалось українським фанатам

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно опинилася в центрі мовного скандалу, знову викликала неоднозначну реакцію українських фанатів. Причиною стала її нова публікація у Instagram.

Каменських, яка нині проживає у США, активно просуває свою творчість на іспаномовному ринку та веде соцмережі іспанською мовою. Нещодавно артистка опублікувала відео, у якому показала, як починає свій день, збираючись на ранкову пробіжку та займається спортом на узбережжі. Підпис до посту вона зробила саме іспанською.

Настя Каменських в США / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Новий тиждень, нова енергія. Якщо це відео дійшло до вас – можливо, воно нагадало вам про необхідність почати із себе. Рух, зосередженість і трохи внутрішнього вогню… Ось як ми тут починаємо. Як ви починаєте свій тиждень?", — запитала у підписників співачка.

Українським фанатам така зміна пріоритетів не сподобалася. У коментарях з’явилися заклики відписуватися від сторінки артистки та зауваження про її "швидке перевзування".

Настя Каменських не комунікує в соцмережах українською / фото: instagram.com, Настя Каменських

Фанати незадоволені Настею Каменських / фото: instagram.com, Настя Каменських

Настя Каменських перейшла на іспанську / фото: instagram.com, Настя Каменських

Настя Каменських - скандал

Українська співачка Настя Каменських нещодавно спричинила скандал, виступивши на концерті в Майамі, де вона виконала свої російськомовні пісні. Окрім репертуару, артистка також спілкувалася з публікою мовою країни-агресора. Під час концерту Каменських звернулася до глядачів із заявою.

"Неважливо, якого кольору у тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яка розуміє весь світ, – любов. Найголовніше почуття у світі", — висловилась співачка.

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

