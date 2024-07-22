Дива не станеться: полковник сказав, чому перші F-16 не змінять ситуацію в Україні

Як очікується, перші винищувачі F-16 з'являться в Україні вже до кінця цього літа.

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Які зміни чекають на Україну після отримання F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

В Україну найближчим часом прибудуть західні винищувачі F-16, які можуть вплинути на перебіг війни. Водночас не варто чекати дива, адже їх буде дуже мало. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

Данія пообіцяла передати Україні шість F-16 до кінця літа. Однак наразі невідомо, чи прибудуть вони до кінця липня чи серпня.

"У будь-якому разі, шість літаків не змінять практично нічого. Це буде лише невелике посилення системи протиракетної та протиповітряної оборони, тому що F-16 чудово адаптовані для роботи в парі з комплексом Patriot: може або розвідником служити і виявляти ракети на далеких підступах, або може бути перехоплювачем, якщо РЛС комплексу буде наводити літак на ці ракети", - сказав Жданов.

Полковник прогнозує невелике посилення і можливе виконання вогневих на якомусь окремо взятому оперативному напрямку.

"Більше ці шість літаків не потягнуть нічого. Якби нам дали 20 F-16, як обіцяють, до кінця року, то тоді так, це буде практично ціла авіаційна бригада, вона наробить шуму. Вона може навіть на одному-двох оперативних напрямках кардинально змінити ситуацію на лінії фронту на нашу користь", - додав Жданов.

Дивіться відео з чатом Олега Жданова на Главреді:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Передача F-16 Україні - останні новини

Нагадаємо, Україна останні півтора року проводить активну дипломатію з метою отримання від західних партнерів винищувачів F-16. З їхньою появою в українському небі військові зусилля були б активізовані з новою потужністю. Однак поставка літаків все ще залишається обіцянкою цього літа.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16 найближчим часом. Деталі поставок не розголошуються, щоб не надавати Росії цінної інформації.

Своєю чергою, представник Пентагону Пет Райдер висловився щодо експлуатації літаків F-16 після їхнього надходження в Україну. Американський генерал наголосив, що українська армія зможе використовувати ці літаки на своїй суверенній території, включно з тимчасово окупованими районами.

Що таке F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року. F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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