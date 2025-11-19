У ворога немає ресурсів для масштабної операції: експерт назвав напрямок фронту

Окупанти, найімовірніше, зосередять свою увагу на інших напрямках через брак живої сили та фінансування.

Окупанти змінять фокус уваги на інші області через обмеженість ресурсів / Колаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Міноборони РФ

Що сказав Світан:

Окупанти не зможуть просунутися далеко вглиб Дніпропетровщини

У ворога немає ресурсів для проведення ще однієї масштабної операції

Росіяни будуть намагатися вибити ЗСУ на двох напрямках

Окупаційні війська країни-агресорки Росії цього року розпочали спроби прориву у Дніпропетровську область, попри те, що завдання, поставлене кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щодо захоплення Донецької та Запорізької областей все ще не виконане.

Однак серйозних успіхів на Дніпропетровщині у ворога немає і, найімовірніше, не буде. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Чи може здійснити РФ масштабну операцію на Дніпропетровщині

Експерт вважає, що окупаційні армія здатна просунутися у Дніпропетровській області хіба що до рівня Межової, до залізниці. Але на більш масштабну операцію окупанти не здатні.

Ворог не може ні продавити фронт, ні зберегти контроль над великою територією. А все тому, що в РФ вже немає достатньо живої сили та коштів на таку операцію.

"Тому російські війська переважно займатимуться Запорізьким та Слов'янським напрямками", - каже Світан.

Які українські області хоче окупувати РФ - думка експерта

Главред писав, що на думку експерта Романа Світана, не варто очікувати на останній наступ росіян на фронті у війні проти України саме взимку. Росіяни будуть вести активні бойові дії поки не окупують 4 області України, які встигли внести до своєї Конституції.

За його оцінкою, Росія й надалі прагнутиме встановити контроль над Донеччиною та лівобережною частиною Запорізької області. І доки ці цілі не будуть досягнуті, окупанти продовжуватимуть нарощувати сили та ресурси для виконання цих завдань.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що розмотавши російську "клешню", українські військові зможуть утримувати місто Покровськ рівно стільки, скільки потрібно. Хоч три роки, аж до розвалу Російської Федерації, якого можна досягти за допомогою наших ударів по російській нафтовій галузі.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти продовжують локальні спроби просування на Донеччині, зокрема в районах кількох населених пунктів. Зокрема в районі Ямполя, неподалік Лимана.

Раніше повідомлялося, що російського наступу на Дніпро точно не буде. І в найближчі кілька років такий наступ точно не відбудеться. Але наступ на Запоріжжя росіяни вже почали.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

