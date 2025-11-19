Відомий український музикант впав у кому - деталі

Михайло Клименко з гурту Adam бореться з важкою хворобою.

Adam Михайло Клименко в лікарні - що сталося зі співаком / колаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine

Михайло Клименко перебуває в комі

Два місяці артист бореться з важкою формою менінгіту

Український співак, співзасновник і лідер гурту Adam Михайло Клименко вже другий місяць перебуває в лікарні. Після тривалого лікування артист впав у кому.

Про це повідомляється на сторінці музиканта в Instagram. У Клименка розвинулася важка хвороба - туберкульозний менінгіт.

"Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Будь ласка, моліться за нього", - пишуть у соціальних мережах. Було також опубліковано фото музиканта з лікарняної палати, а також номери карток, де збирають гроші на лікування Михайла Клименка.

Adam Михайло Клименко в лікарні - що сталося зі співаком / фото: instagram.com/adamukraine

Про гурт Adam Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

