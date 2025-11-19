Відомий український музикант впав у кому - деталі

Коротко:
- Михайло Клименко перебуває в комі
- Два місяці артист бореться з важкою формою менінгіту
Український співак, співзасновник і лідер гурту Adam Михайло Клименко вже другий місяць перебуває в лікарні. Після тривалого лікування артист впав у кому.
Про це повідомляється на сторінці музиканта в Instagram. У Клименка розвинулася важка хвороба - туберкульозний менінгіт.
"Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Будь ласка, моліться за нього", - пишуть у соціальних мережах. Було також опубліковано фото музиканта з лікарняної палати, а також номери карток, де збирають гроші на лікування Михайла Клименка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про плани Alyona Alyona на заміжжя. Українська реп-виконавиця планує створити сім'ю, про що повідомила в недавньому інтерв'ю.
Також Даша Астаф'єва висловилася про зіркові шлюби та згубний вплив на них шоу-бізнесу. Крім того зірка зазначила, що нерідко вона стає жертвою нетактовних запитань про особисте життя.
Читайте також:
- Відмовилася від довгого волосся заради ролі: Ольга Сумська здивувала новим образом
- Валить чорний дим: блогерка Верба показала наслідки удару РФ по Україні
- "Все горить, бахкає": зірка "Ліги сміху" потрапила під удар РФ у Тернополі
Про гурт Adam
Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред