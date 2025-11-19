Київстар повідомив про оновлення деяких бюджетних тарифів: як зміняться ціни

За лічені дні компанія збільшить об'єм деяких послуг в межах тарифів, але й платити за них доведеться більше.

Як зміняться ціни та об'єм послуг у деяких тарифах з грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Що повідомили у компанії:

Київстар змінює вартість двох тарифів

Власники тарифів отримають більшу кількість окремих послуг

З 1 грудня поточного року Київстар оновлює умови для деяких контрактних тарифів. Для абонентів зміниться вартість тарифів, але при цьому обсяги окремих послуг збільшаться.

Як повідомили на сайті компанії, зміни торкнуться власників тарифів "дзвінки для батьків 2020" та "ЛЮБОВ до батьків". З початку нового місяця обслуговування цих тарифів стане дорожчим.

Як зміниться вартість тарифів

З грудня за тариф "Дзвінки для батьків 2020" абонентам доведеться платити по 150 гривень за місяць. А власники "ЛЮБОВІ для батьків" віддаватимуть щомісяця 175 гривень.

"Водночас абоненти цих тарифів зможуть користуватися додатковими можливостями у роумінгу. У межах інтеграції України до єдиного роумінгового простору з країнами ЄС, обсяги тарифів Дзвінки для батьків 2020 та ЛЮБОВ до батьків діятимуть і в країнах Роумінгу як вдома", - йдеться у повідомленні.

Скільки годин без світла витримують мобільні мережі України

Главред писав, що українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell майже повністю забезпечили базові станції акумуляторами та генераторами. Середній час роботи базових станцій на батареях становить від шести до десяти годин залежно від моделі обладнання та навантаження на мережу.

Наприклад, Київстар встановив понад 241 тисячу акумуляторів на базових станціях, і понад 3,5 тисячі генераторів не важливих об'єктах мережі. Як пояснили в компанії, під час відключень електроенергії частина трафіку з фіксованої мережі перетікає в мобільну, що збільшує навантаження і прискорює розряд акумуляторів.

Нагадаємо, Главред писав, що Київстар нещодавно вже оновив умови для деяких тарифів через підняття цін на електроенергію на 60%, а також подорожчання пального.

Восени цього року передплачений тариф Київстару "LOVE UA Світло 2023" змінив ціну на 300 гривень за кожні 4 тижні, а тариф "З суперсилою Економія" - на 225 гривень за кожні 4 тижні.

Напередодні, близько пів року тому мобільний оператор закрив низку своїх тарифів. Однак, недоступними вони стали лише для підключення.

Про джерело: Київстар ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні. 12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

