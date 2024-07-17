F-16 будуть в Україні 'найближчим часом': Нідерланди заінтригували заявою про літаки

Українські пілоти вражають своїми темпами освоєння складних F-16, заявив ​міністр оборони Нідерландів.

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Україна отримає винищувачі F-16 найближчим часом / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16 найближчим часом. Деталі поставок не розголошуються, щоб не надавати Росії цінної інформації. Про це розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у коментарі "Укрінформу" в Гаазі.

"Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся жодними подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, бо я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо", - зазначив міністр.

За його словами, винищувачі F-16 можуть стати мішенню для Росії. Брекельманс наголосив, що будь-яка інформація про точний час і кількість переданих літаків є дуже цінною для російського режиму.

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Також Брекельманс відзначив надзвичайні зусилля українських пілотів, які за короткий термін освоюють складну систему F-16.

"Також я не буду називати їхню точну кількість, тому що це також цінна інформація для Росії. Я можу сказати, що те що зараз роблять українські пілоти, це справді дивовижно. Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть більше п’яти років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити систему, яка є досить складною. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Тож це дійсно щось визначне", - сказав він.

Міністр наголосив, що всі процеси передачі озброєнь повинні проходити безпечно та надійно, щоб уникнути будь-яких ризиків.

"Я думаю, що на першому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим способом використання F-16. І, можливо, згодом їх можна буде використовувати і для інших маневрів. Але пріоритет – протиповітряна оборона", - додав Брекельманс.

Що відомо про літаки F-16 / Інфографіка: Главред

Передача Україні винищувачів F-16 - останні новини

Нагадаємо, міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-х літаків F-16 і семи авіадвигунів. Перший літак буде поставлено "найближчим часом".

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна вже найближчим часом отримає винищувачі F-16. Міністр оборони США Лойд Остін заявив, що США наполегливо працюють над тим, щоб надати Україні F-16 вже цього літа.

Крім цього, Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16 вже цього року.

Як повідомляв Главред, Греція планує через США передати Україні 32 винищувачі F-16. Афіни зважилися на таке рішення, оскільки ВПС країни хочуть модернізувати 82 літаки F-16 у Block-70 і закупити у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

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