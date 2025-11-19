'Сумувала дуже сильно': Камалія прийняла нелегке рішення щодо дітей

Співачка наполягла, щоб доньки змінили країну проживання.

https://glavred.net/starnews/sumuvala-duzhe-silno-kamaliya-priynyala-nelegke-rishennya-shchodo-ditey-10716608.html Посилання скопійоване

Камалія розповіла, де проживають доньки / фото: instagram.com, Камалія

Ви дізнаєтесь:

Камалія забрала доньок в Україну

Чим вона пояснила своє рішення

Відома українська співачка Камалія розповіла проєкту "День з зіркою" про важливе рішення, яке прийняла щодо своїх доньок. Арабелла та Мірабелла, які виїхали до Великої Британії на початку повномасштабного вторгнення, повернулись до мами в Україну.

Виконавиця розповіла, що без донечок поряд їй було неспокійно, а моральний стан співачки був дуже пригніченим. Розлука з найріднішими ледь не призвела до депресії.

відео дня

Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром та доньками / фото: instagram.com, Камалія

"У мене була тривожність. Коли вони були там, а я була тут, я сумувала дуже сильно. У мене депресія починалась. Тиждень нормально, а потім починається ось ця історія.", — поділилась переживаннями Камалія.

Коли Арабелла та Мірабелла повернулись додому, артистка відчула значне полегшення.

"Зараз вони зі мною, я більш спокійна", — сказала співачка.

Доньки Камалії - Арабелла та Мірабелла / фото: instagram.com, Камалія

Наразі співачка Камалія продовжує мешкати разом зі своїми доньками та колишнім чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром. Попри офіційне розлучення, експодружжя вирішило залишатися під одним дахом, а доньки не знають про зміни в статусі стосунків батьків.

Камалія / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська співачка Наталя Могилевська показала небезпечний інцидент, що трапився на зйомках її кліпу. Сама Могилевська зізналася, що була щиро здивована і з гумором зазначила, що такий момент спеціально не придумаєш.

Також російський актор В'ячеслав Поляков, який активно допомагав окупантам попри свій зв'язок з Україною, помер у віці 45 років. Поляков тривалий час мав тісний зв'язок з Україною: свого часу він працював викладачем у Київському естрадно-цирковому училищі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред