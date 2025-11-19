Здорожчають не лише продукти та пальне: чим варто запасатися українцям вже зараз

Руйнування доріг, складів і виробничих потужностей сповільнює економічне відновлення та підштовхує ціни вгору.

Що буде з цінами в Україні взимку

Логістичні проблеми та девальвація гривні підштовхують ціни на продукти

Бізнес балансує між витратами на енергонезалежність і лояльністю споживачів

Найбільше подорожчали овочі, яйця та генератори

Пошкодження енергетичної інфраструктури, проблеми з логістикою та девальвація гривні створюють нові виклики для українського ринку. Економісти попереджають, що ці фактори неминуче позначаться на вартості продуктів харчування та товарів першої необхідності, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Основні причини зростання цін

За даними Центру економічної стратегії, руйнування доріг, складів і виробничих потужностей сповільнює економічне відновлення та підштовхує ціни вгору. Особливо це стосується продукції з високою часткою витрат на транспортування. До того ж російські війська продовжують атакувати логістичні об’єкти - у жовтні постраждали навіть дистриб’ютори ліків.

Ще одним чинником є девальвація гривні. З 1 жовтня до 19 листопада курс знизився з 41,1 до 42 гривень за долар. Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року гривня може втратити ще 3% вартості. Це означає подорожчання імпортних товарів - від побутової техніки до одягу та автозапчастин.

Зимовий період традиційно супроводжується підвищеним попитом на тепло та електроприлади. У поєднанні з високими цінами на енергоносії це створює додатковий тиск на ринок.

Як реагує бізнес

Керуючий партнер RetailPro Development Артем Ретін пояснює:

"Коли великі мережі змушені постійно працювати на генераторах, утримати ціни навіть на базові категорії продуктів практично неможливо".

За його словами, ритейлери намагаються знайти баланс між витратами та лояльністю покупців. Частину енерговитрат компанії компенсують оптимізацією процесів, частину - поступовим підняттям цін. "Це не відбувається різко, а поступово – через тонке коригування цінової політики", – додає Ретін.

Що вже подорожчало

За даними Держстату, у жовтні продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 3,2%. Найбільше подорожчали яйця (+18,1%) та овочі (+18,2%).

Тепличні помідори: +15%, нині 90–100 грн/кг

Огірки: 90–110 грн/кг, на 20 грн більше ніж у вересні

Морква та буряк: +8–10 грн

Ціни на техніку, генератори та освітлювальні прилади також зростають. В. о. голови ДПС Леся Карнаух повідомила: "Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення – в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30 %".

Що може подорожчати найбільше

Аналітик ExPro Consulting Дар’я Орлова прогнозує підвищення тарифів на транспортування електроенергії на 15% з початку року. Це може вплинути на загальну вартість електроенергії для бізнесу.

Директор групи "А-95" Сергій Куюн очікує зростання цін на дизельне пальне на 2–3 грн/л протягом двох тижнів. Причина - високий попит у Європі та скорочення виробництва в Росії. "Напруга на ринку буде зберігатись. Змін цін на бензин і скраплений газ наразі не очікується", – зазначає він.

Водночас у мережі "Епіцентр" повідомили, що передумов для подорожчання електричних обігрівачів наразі немає.

Продукти харчування: прогноз

Аналітик УКАБ Максим Гопка вважає, що до кінця року різких стрибків цін на продукти не буде.

Овочі: можливе зростання на 5–10%

Фрукти (особливо цитрусові): можуть навіть трохи подешевшати

Комбікорми: +5–10%, що може вплинути на м’ясо (+5%)

Хліб та борошно: залишаться стабільними, адже ціни на пшеницю не змінюються

"Більшість виробників заклала додаткові витрати в ціну ще раніше, тож різких стрибків вартості не буде", – підсумував Гопка.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на овочі взимку - прогноз експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук також говорив, що зараз ціна на всю овочеву групу стабільна. Але – в грудні розпочнеться сезон зберігання, який потребує значних витрат.

На його думку, в зимовий період ціни на овочі можуть зрости на 10-25%, а з наближенням до весни – ще більше, аж до моменту появи овочів, які вирощуються на тепличних комбінатах.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на основні овочі зараз на 26-30% нижчі, ніж торік, завдяки сезонності та продажу продукції домогосподарствами. Взимку очікується ріст цін на 10-25%.

Також відключення електроенергії напряму впливають на ціни на продукти, особливо на м’ясо, яйця, молочні вироби та хліб. Тривалі блекаути (10-12 годин) значно збільшують витрати виробників, що згодом призведе до зростання цін. Хліб може подорожчати на 5%, а за довших відключень - до 10%.

Як повідомляв Главред, восени молочна продукція традиційно дорожчає через зменшення пропозиції молока та зростання витрат на переробку й зберігання. Найбільше подорожчає вершкове масло. Економіст Олег Пендзин пояснив, що є всі підстави для зростання цін.

