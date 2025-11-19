Тато чекає під будинком: у Тернополі після атаки шукають двох дітей та їхню маму

Батько хотів вивезти дітей та дружину з небезпечного місця, але не встиг.

https://glavred.net/ukraine/papa-zhdet-pod-domom-v-ternopole-posle-ataki-ishchut-dvuh-detey-i-ih-mamu-10716818.html Посилання скопійоване

Що відомо про жертв та постраждалих внаслідок російського удару по Тернополю / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Основне:

У Тернополі під завалами шукають жінку з двома дітьми

Серед врятованих є дівчинка, яка зазнала ушкоджень

Місцеві кажуть, що однією з загиблих є жінка, яка перебувала на вулиці під час атаки

Країна-агресорка Росія 19 листопада атакувала Тернопіль. Вже відомо про десять загиблих та десятки постраждалих. Рятувальники працюють на місцях ударів, зокрема розбирають завали та шукають людей біля багатоповерхівки.

Там, як повідомляє видання "20 хвилин", очікує результатів пошуків чоловік Камел. Він розповів, що проживав у пошкодженому будинку разом із дружиною та двома шестирічними дітьми.

відео дня

Що сталося з сім'єю під час атаки

Камел каже, що його донька, син та дружина перебували під час атаки у кімнаті. Діти злякалися гучних вибухів, тому батьки вирішили включити їм мультфільми. Поки жінка стежила за дітьми, чоловік збирав в коридорі речі, щоб вивезти сім'ю у безпечне місце, але не встиг через наступний вибух.

"Не знаю, чи вдасться їх знайти… не вірю, що вони будуть живі", - додав він.

Що відомо про інших жертв та постраждалих

Ще один мешканець багатоповерхівки у Тернополі Владислав Уваров розповів місцевим ЗМІ, що після сильних вибухів йому вдалося вийти з квартири, після чого він одразу кинувся допомагати рятувальникам.

"Рятувальники деблокували та евакуювали людей, передавали їх медикам. Ми також їм допомагали. Серед постраждалих є дівчинка, у неї перелом кінцівки, вона втрачала свідомість, перебувала у шоковому стані, передали медикам. На вулиці лежала жінка – ми лише хотіли підійти до неї, як почали вибухати та горіти автівки, тож не встигли. Вона, ймовірно, була на вулиці під час влучання", - цитує видання чоловіка.

Біля будинку також є десятки інших місцевих мешканців, які чекають на інформацію про своїх рідних та близьких.

Атака на Тернопіль 19 листопада - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці росіяни вдарили по місту ракетами і "шахедами". Внаслідок атаки пошкоджено будівлі та житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби.

Згодом російську атаку на Тернопіль прокоментував президент Володимир Зеленський. За його даними, станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло.

У Тернопільській ОВА попередили місцевих жителів, що після атаки, за попередньою оперативною інформацією, вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів.

Більше новин:

Про джерело: 20 хвилин 20 хвилин - незалежний новинний портал з оперативним висвітленням подій у Тернополі та області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред