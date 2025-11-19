Рус
У небі понад 20 ракет, РФ атакує Україну з повітря: усі подробиці

Анна Ярославська
19 листопада 2025, 06:33оновлено 19 листопада, 07:57
Крім ракет на українські міста летять ударні безпілотники.
Ракетний удар
РФ атакує Україну дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmua

Коротко:

  • РФ підняла в небо Ту-95МС і МіГ-31К
  • У небі України понад 20 ракет
  • Окупанти також запустили дрони

Зранку в середу, 19 листопада, російська армія завдає комбінованого удару по Україні. На українські міста летять ударні безпілотники та ракети різних типів. По всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Вночі о 03:30 Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленя" Мурманської області.

Приблизно о 5 ранку моніторингові канали повідомили про зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Станом на 05:21 вся Україна була "червона" - оголошено тривогу.

Повітряна тривога
Повітряна тривога / Фото: t.me/alarmua

05:34 Ворог, ймовірно, виконав пуск крилатих ракет повітряного базування Х-101 з району Саратовської області, пише monitor.

Крилаті ракети увійшли в повітряний простір України, повідомили о 06:10 монітори.

06:20 У небі України, за даними моніторингових каналів, перебувають понад 20 крилатих ракет. Вони рухаються в напрямку міста Черкаси.

Повітряні сили ЗСУ фіксують ракети на заході Полтавщини, повз Кременчуцьке водосховище, південніше Сміли Черкаської області, а також у Сумській області (курс південно-західний).

Дрони помічені в напрямку Львова з півдня.

06:40 Зліт МіГ-31К ВПС РФ. У небі чотири борти МіГ-31К.

МіГ-31К - носій гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

06:49 Крилаті ракети вже на Київщині.

"Перша хвиля КР: 4 групи через Погребище → Хмільник. 6 груп через Білоцерківський район Київської області. Курс Західний на Хмельницьку область", - пише monitor.

За даними каналу ППО Радар, у небі фіксуються:

  • Вінниччина - 25 ракет;
  • Черкащина - 10 ракет;
  • Київщина - 5 ракет;
  • Полтавщина - 2 ракети;
  • 10 ракет із Хмельниччини на Тернопільщину.

06:58 Пуск аеробалістичної ракети "Кинджал" з винищувача МіГ-31К.

07:07 Крилаті ракети взяли курс на Бурштин на Івано-Франківщині.

07:12 У Дніпрі пролунали вибухи, було застосовано близько чотирьох крилатих ракет.

Бурштин - під комбінованою масованою атакою ракет та ударних БпЛА. Відомо про ще дві групи крилатих ракет, які підлітають у напрямку Бурштина.

07:16 Кілька груп крилатих ракет на Львів.

07:35 Відбій загрози МіГ-31К.

Як писав Главред, 18 листопада моніторингові канали повідомляли, що російська окупаційна армія готує новий ракетно-дроновий удар по Україні.

У небі понад 20 ракет, РФ атакує Україну з повітря: усі подробиці
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері 17 листопада Дніпро опинився під атакою дронів, а по Харківщині окупанти завдали ракетного удару.

Окупаційна армія вдарила ракетами по місту Берестин Харківської області. Є постраждалі, загинула 17-річна дівчина.

Відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовані з вибуховими травмами. Серед постраждалих - 16-річний хлопець.

У ніч на 17 листопада російська армія завдала двох ракетних ударів по Балаклії Харківської області. Під обстріл потрапила житлова забудова в центральній частині міста. За попередньою інформацією, унаслідок нічного ракетного удару по Балаклії загинуло троє людей.

У ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є влучання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
