У небі понад 20 ракет, РФ атакує Україну з повітря: усі подробиці

- РФ підняла в небо Ту-95МС і МіГ-31К
- У небі України понад 20 ракет
- Окупанти також запустили дрони
Зранку в середу, 19 листопада, російська армія завдає комбінованого удару по Україні. На українські міста летять ударні безпілотники та ракети різних типів. По всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Вночі о 03:30 Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленя" Мурманської області.
Приблизно о 5 ранку моніторингові канали повідомили про зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Станом на 05:21 вся Україна була "червона" - оголошено тривогу.
05:34 Ворог, ймовірно, виконав пуск крилатих ракет повітряного базування Х-101 з району Саратовської області, пише monitor.
Крилаті ракети увійшли в повітряний простір України, повідомили о 06:10 монітори.
06:20 У небі України, за даними моніторингових каналів, перебувають понад 20 крилатих ракет. Вони рухаються в напрямку міста Черкаси.
Повітряні сили ЗСУ фіксують ракети на заході Полтавщини, повз Кременчуцьке водосховище, південніше Сміли Черкаської області, а також у Сумській області (курс південно-західний).
Дрони помічені в напрямку Львова з півдня.
06:40 Зліт МіГ-31К ВПС РФ. У небі чотири борти МіГ-31К.
МіГ-31К - носій гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
06:49 Крилаті ракети вже на Київщині.
"Перша хвиля КР: 4 групи через Погребище → Хмільник. 6 груп через Білоцерківський район Київської області. Курс Західний на Хмельницьку область", - пише monitor.
За даними каналу ППО Радар, у небі фіксуються:
- Вінниччина - 25 ракет;
- Черкащина - 10 ракет;
- Київщина - 5 ракет;
- Полтавщина - 2 ракети;
- 10 ракет із Хмельниччини на Тернопільщину.
06:58 Пуск аеробалістичної ракети "Кинджал" з винищувача МіГ-31К.
07:07 Крилаті ракети взяли курс на Бурштин на Івано-Франківщині.
07:12 У Дніпрі пролунали вибухи, було застосовано близько чотирьох крилатих ракет.
Бурштин - під комбінованою масованою атакою ракет та ударних БпЛА. Відомо про ще дві групи крилатих ракет, які підлітають у напрямку Бурштина.
07:16 Кілька груп крилатих ракет на Львів.
07:35 Відбій загрози МіГ-31К.
Як писав Главред, 18 листопада моніторингові канали повідомляли, що російська окупаційна армія готує новий ракетно-дроновий удар по Україні.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, увечері 17 листопада Дніпро опинився під атакою дронів, а по Харківщині окупанти завдали ракетного удару.
Окупаційна армія вдарила ракетами по місту Берестин Харківської області. Є постраждалі, загинула 17-річна дівчина.
Відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовані з вибуховими травмами. Серед постраждалих - 16-річний хлопець.
У ніч на 17 листопада російська армія завдала двох ракетних ударів по Балаклії Харківської області. Під обстріл потрапила житлова забудова в центральній частині міста. За попередньою інформацією, унаслідок нічного ракетного удару по Балаклії загинуло троє людей.
У ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є влучання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.
Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.
