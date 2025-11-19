Рус
США таємно розробляють новий план із припинення війни в Україні: у чому його суть

Анна Ярославська
19 листопада 2025, 07:29
Мирний план складається з 28 пунктів і виник після успіху зусиль Трампа щодо укладення угоди в Газі.
Трамп, Путин
Зустріч Трамп і Путіна в Будапешті залишається в силі / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головне:

  • Адміністрація Трампа таємно веде консультації з РФ про припинення війни
  • Мирний план складається з 28 пунктів
  • Триває підготовка письмової версії плану до майбутнього саміту Трампа і Путіна

Адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією щодо розробки нового плану припинення війни в Україні. Про це пише видання Axios із посиланням на американських і російських чиновників.

Високопоставлений російський чиновник повідомив, що він оптимістично ставиться до цього плану. Однак поки не зрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські союзники.

"Президент [США Трамп] чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства й укласти угоду про закінчення війни. Трамп вірить, що є шанс закінчити цю безглузду війну, якщо проявити гнучкість", - повідомив Axios представник Білого дому.

У чому суть плану мирного плану Трампа

План США складається з 28 пунктів і виник після успіху зусиль Трампа щодо укладення угоди в Газі.

28 пунктів плану діляться на чотири загальні категорії:

  • мир в Україні;
  • гарантії безпеки;
  • безпека в Європі;
  • майбутні відносини США з Росією та Україною.

"Незрозуміло, як план підходить до спірних питань, таких як територіальний контроль у східній Україні, де російські війська повільно просуваються вперед, але все ще контролюють набагато менше території, ніж вимагає Кремль", - зазначає видання.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф очолює розробку плану і детально обговорив його з російським посланцем - главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Дмитрієв, Віткофф та інші члени команди Трампа обговорювали план, коли посланник Кремля відвідував Майамі з 24 по 26 жовтня.

Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським 19 листопада в Туреччині, але відклав свою поїздку.

Український чиновник розповів Axios, що Віткофф обговорив план із секретарем РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі.

"Ми знаємо, що американці над чимось працюють", - сказав чиновник з України.

За основу плану взяли переговори на Алясці

Дмитрієв повідомив Axios, що основна ідея полягала в тому, щоб узяти за основу принципи, про які Трамп і глава РФ Володимир Путін домовилися в серпні на Алясці, і підготувати пропозицію "з розв'язання конфлікту в Україні, а також із відновлення відносин між США і Росією та вирішення питань безпеки Росії".

"Насправді це набагато ширша концепція, яка, по суті, полягає в тому, щоб "як ми можемо нарешті забезпечити тривалу безпеку не тільки в Україні, а й у всій Європі", - сказав він.

Дмитрієв зазначив, що ці зусилля не мають жодного стосунку до ініціативи Великої Британії з розроблення мирного плану для України за зразком Гази, який, на його думку, не має шансів на успіх, оскільки не враховує позиції Росії.

Російський посланник зазначив, що американська сторона зараз пояснює "переваги" свого поточного підходу українцям і європейцям.

Зустріч Трампа і Путіна залишається в силі

За словами Дмитрієва, сторони хочуть підготувати письмовий документ до наступної зустрічі президентів США та Росії.

Плани проведення саміту Трампа і Путіна в Будапешті поки залишаються в силі.

США почали інформувати європейців про новий план

Американський чиновник підтвердив журналістам, що Білий дім почав інформувати європейських чиновників про новий мирний план, але це не стосується української сторони.

За словами співрозмовника, Білий дім вважає, що є реальна можливість залучити до плану українців і європейців, і додав, що план буде адаптовано з урахуванням пропозицій різних сторін.

"Ми вважаємо, що зараз сприятливий час для цього плану. Але обидві сторони мають бути практичними та реалістичними", - сказав американський чиновник.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 18 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру.

Зеленський висловив сподівання, що майбутня розмова буде змістовною.

"Насамперед ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Думаю, це буде досить предметна розмова - може довга, може не дуже довга, подивимося", - заявив він.

13 листопада прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну в Україні, оскільки, за його словами, "немає можливості для переговорів".

12 листопада угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що лідери США і країни-агресора Росії зустрінуться в Будапешті. За його словами, обговорення про проведення саміту в Будапешті не просто відновили, а він був і є на порядку денному, проте дещо затримується. Прем'єр не назвав конкретну дату проведення саміту, але зазначив, що він відбудеться "не коли ми хочемо, а трохи пізніше".

Коли закінчиться війна: що говорять у Раді

Як писав Главред, у вересні голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявляв, що війна Росії проти України може закінчитися вже до кінця поточного 2025 року. Є реальні шанси, що бойові дії припиняться в межах 107 днів.

На початку листопада Веніславський заявив, що війна Росії проти України може закінчитися або до кінця 2025 року, або на початку наступного.

"На мій погляд, шанси [на завершення війни] є. Наскільки вони будуть використані - зараз складно сказати", - сказав Веніславський у коментарі ТСН.

