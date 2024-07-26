Чи вийде застосувати F-16 на полі бою в 2024 році: посол здивувала заявою

Найближчі місяці покажуть серйозне збільшення постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст, каже посол України в США.

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Чи вийде застосувати F-16 на полі бою в цьому році / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 38 окрема бригада морської піхоти

Українська дипломатія у США працює над збільшенням кількості тренувань пілотів на винищувачах F-16 та підготовкою персоналу з підтримки літаків. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

"2024 рік – це рік, в якому ця спроможність (літаки F-16 - ред.) буде у нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків", - сказала Маркарова.

За її словами, "найближчі місяці покажуть серйозне збільшення" постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст. Зокрема, дипломати працюють над передачею Україні артилерійських снарядів.

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"Важливою також є протиповітряна допомога. Це й питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який з Німеччини до нас потрапив. Ми працюємо над додатковими п'ятьма системами, які будуть заходити. Також системи, які були замовлені попередньо - NASAMS та інші - ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах", - підкреслила вона.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні винищувачів F-16 - що відомо

Нагадаємо, Україна останні півтора роки проводить активну дипломатію з метою отримання від західних партнерів винищувачів F-16. З їхньою появою в українському небі військові зусилля були б активізовані з новою потужністю. Однак постачання літаків все ще залишається обіцянкою цього літа.

В той же час, відомо, що Україна зняла останню перешкоду в отримання від країн-союзників літаків-винищувачів F-16 після вдалих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

В свою чергу, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16 найближчим часом. Деталі поставок не розголошуються, щоб не надавати Росії цінної інформації.

F-16 / Інфографіка: Главред

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