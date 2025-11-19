"Потрібно перебороти": Грубич зробив заяву про повернення на фронт

Син Костянтина Грубича планує повернутись до військової служби.

Ярослав Грубич заявив про повернення в ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Костянтин Грубич, Ярослав Грубич

Український оператор та син відомого ведучого Костянтина Грубича Ярослав розповів про свої плани на майбутнє. Після важкого поранення та втрати руки чоловік не втрачає бажання захищати Україну. Про це Ярослав поділився у розмові з проєктом "Наодинці з Гламуром".

Військовослужбовець досі проходить лікування після втрати кінцівки, проте намагається посильно допомагати ЗСУ. Так він прагне показати, що навіть серйозне поранення не здатне зупинити його.

"Я навіть зараз працюю з лікарні, допомагаю, комунікую, з телефоном працюю і намагаюся там дещо більше допомогти. Я ще фактично фізично не можу, але мені хочеться показати, що не дивлячись на те, що вони зробили з моїм здоров'ям, я даю зрозуміти, що ні-ні-ні, на цьому ми не зупинимося", — розповів Грубич.

Ярослав Грубич після поранення / фото: instagram.com, Ярослав Грубич

За словами Ярослава, він уже задумується про повернення до служби. Грубич наголосив, що знає, де може бути корисним на захисті України та не збирається здаватись.

"Я планую повернутися. Я можу цього не робити, але я хочу це. Знаю, де я можу бути якісним. Працюю над собою, працюю постійно в шпиталі, де я лікуюся, намагаюсь надихнути себе і інших, що це не вирок. Такі травми треба перебороти і йти далі", — заявив військовий.

Ярослав Грубич - ЗСУ / фото: instagram.com, Ярослав Грубич

Ярослав Грубич - поранення

У цивільному житті Ярослав працював оператором, режисером та відеографом, а після початку повномасштабного вторгнення документував війну Росії проти України. У червні 2025 року його мобілізували до лав Збройних Сил України, а вже в кінці липня Грубич отримав серйозне поранення на передовій, внаслідок якого втратив праву руку практично по плече.

Про персону: Констянтин Грубич Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

