Уже 20 загиблих, над тілами моляться священики: що відбувається в Тернополі

Російські окупанти дарували по Тернополю ракетами та "Шахедами".

У Тернополі вже 19 загиблих / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала Тернопіль ракетами та дронами

У Тернополі збільшилася кількість загиблих

Російські окупанти вдарили ракетами та "Шахедами" по Тернополю. Крилаті ракети влетіли просто в будинки. Унаслідок атаки кількість загиблих уже зросла до 20-ти. Про це повідомляє ДСНС.

Серед загиблих є дві дитини. Кількість постраждалих зросла до 66, серед яких 16 дітей. Відомо, що співробітники ДСНС врятували 45 осіб.

"Через ворожий обстріл пошкоджено житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі. На місцях працюють 191 фахівець ДСНС, зокрема спецпідрозділ "Дельта", кінологи та психологи, медики та інші служби міста. Залучено 38 одиниць техніки ДСНС. Ліквідація наслідків триває. Дані оновлюються", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники постійно діставали тіла загиблих людей. Їх у спеціальних пакетах клали просто на вулиці. На місце трагедії приїхали священики і просто там молилися над тілами загиблих мирних людей.

Наслідки удару по Тернополю / фото: Telegram

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Унаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев'ятеро людей загинули. Володимир Зеленський повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог запустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі з'явилися фото зруйнованого будинку, в який загарбники влучили ракетою.

