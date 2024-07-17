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Є лише 1 умова: в Пентагоні розповіли, де Україна зможе застосовувати F-16

Юрій Берендій
17 липня 2024, 10:11
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В Пентагоні зазначили, що Україна повинна приймати рішення щодо використання переданих їй літаків-винищувачів F-16 на власній суверенній території.
Є лише 1 умова: в Пентагоні розповіли, де Україна зможе застосовувати F-16
У Пентагоні розповіли, де Україна може застосовувати літаки F-16 / Колаж Главред, фото: US Air Force, ua.depositphotos.com

Речник Пентагону Пет Райдер висловився щодо експлуатації літаків F-16 після їхнього надходження до України. Американський генерал підкреслив, що українська армія зможе використовувати ці літаки на своїй суверенній території, включаючи тимчасово окуповані райони. Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Райдер заявив, що літак F-16 володіє неймовірними можливостями та використовується як у США, так і в багатьох країнах НАТО та інших державах світу. Він зазначив, що ця високотехнологічна система вимагає спеціального навчання не тільки для керування, але й для її обслуговування та підтримки.

"Коаліція з посилення повітряних сил України в рамках формату "Рамштайн" дуже наполегливо працює разом з Данією та Нідерландами, а також зі США над тим, щоб не лише забезпечити підготовку українських пілотів, але й українських техніків, а також над питаннями технічного обслуговування цих літаків і над тим, як найкраще експлуатувати їх в умовах небезпеки, з якою стикатимуться українські пілоти", – пояснив речник Пентагону.

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Американський генерал підкреслив, що рішення щодо використання літаків F-16 на суверенній території України прийматиме сама Україна. США ж працюватимуть з міжнародною спільнотою, щоб забезпечити українським військовим можливість обслуговувати, утримувати та експлуатувати ці літаки.

Він також прокоментував думки експертів про те, що поки Росія зможе розміщувати свою ППО в зонах, куди не досягають ракети ATACMS, Україна не зможе повноцінно використовувати F-16. Речник Пентагону зазначив, що США регулярно співпрацюють з українськими партнерами, щоб задовольнити їхні потреби у захисті суверенної території та поверненні окупованих земель.

"І ми крок за кроком працювали з українцями, щоб зрозуміти їхні потреби та спробувати розвинути підтримку, необхідну для захисту суверенної української території. Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям", – нагадав він. ​

Є лише 1 умова: в Пентагоні розповіли, де Україна зможе застосовувати F-16
Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Коли Україна отримає літаки F-16 - що відомо про позицію США щодо ударів по РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у прикордонних районах Росії та на тимчасово окупованих територіях України кількість російських систем ППО та радіолокаційних станцій помітно зменшується. Повітряні сили ЗСУ активно працюють над створенням умов для розміщення винищувачів F-16, які очікуються в Україні влітку-восени 2024 року. Про це повідомляється у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Генерал-майор Пет Райдер підкреслив, що політика США щодо "глибоких" ударів України по Росії залишається незмінною — Вашингтон виступає проти та не дозволяє атаки ракетами ATACMS. ,

Крім того, удари ЗСУ американською зброєю углиб Росії у відповідь на терористичні атаки ЗС РФ по Україні вважаються Білим домом "нереалістичними". Старший директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер аргументував це тим, що такі удари не змінять ситуацію на полі бою через великі розміри Російської Федерації.

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