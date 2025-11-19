Рус
РФ планує механізовані штурми на ключовому напрямку: в ISW повідомили терміни

Анна Косик
19 листопада 2025, 12:37
Окупаційна армія не хоче припиняти наступальні дії навіть з настанням холодів.
Северское направление, танк
Окупанти застосували тактику, яка дозволила їм просунутися на окремих ділянках фронту / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Генштаб ЗСУ

Що повідомили аналітики:

  • Росіяни оновили тактику наступу на двох напрямках фронту
  • Окупанти накопичують сили для нового удару по обороні ЗСУ
  • Ворог чекає заморозків, щоб йти в атаку з технікою

Армія країни-агресорки Росії вирішила оновити тактику ведення бойових дій проти українських військових. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, по-новому почали діяти підрозділи РФ, які перебувають на Сіверському та Слов’янсько-Лиманському напрямках. Там окупанти намагаються створити умови для подальшого просування до українського фортифікаційного рубежу.

відео дня

Який оперативний підхід застосовує ворог

Окупанти почали тривало блокувати поле бою з повітря, а паралельно проводити тактичні дії з ізоляції окремих ділянок, інфільтраційні місії та масовані атаки невеликими групами.

Завдяки такій тактиці ворожі війська нещодавно просунулися на південь і схід від Сіверська. Про це свідчать геолокаційні кадри від 18 листопада.

Чого чекають окупанти для проведення масштабних наступальних дій

Українські джерела повідомили, що російські підрозділи поступово накопичують сили на Сіверському напрямку. Очікується, що із настанням холодів, коли ґрунт промерзне, армія РФ може перейти до масштабніших механізованих наступальних дій.

"Російські війська аналогічно використовують тактику інфільтрації на напрямку Слов'янськ-Лиман на тлі поганих погодних умов та постійних зусиль щодо порушення наземних ліній зв'язку України (НЛК) у цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Як ситуацію на Лиманському напрямку оцінюють аналітики DeepState

Главред писав, що за даними проєкту DeepState, російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на Лиман Донецької області по всій сірій зоні, проте ситуацію вдалося відносно стабілізувати.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

Зокрема вдалося запобігти швидкому проникненню російських загарбників у Лиман, хоча чисельна перевага ворога та постійний тиск залишають загрозу для оборони міста.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на думку військового експерта Романа Світана, у разі можливого захоплення російськими окупантами Покровська, в небезпеці опиняться 5 українських міст.

Раніше повідомлялося, що окупаційні армія здатна просунутися у Дніпропетровській області хіба що до рівня Межової, до залізниці. Але на більш масштабну операцію окупанти не здатні.

Напередодні стало відомо, що російські війська здійснили друге поспіль просування в районі Ямполя, неподалік Лимана. Якщо ще 17 листопада повідомлялося про успіхи РФ північніше міста, то наступного дня зафіксували вже їхні кроки південніше Ямполя.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

