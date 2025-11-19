Чи буде різкий стрибок долара цієї зими: експерт здивував прогнозом

Попит на валюту в країні зменшується значно повільніше, ніж очікували на початку повномасштабного вторгнення.

Яким буде курс долара цієї зими / Колаж: Главред, фото: Freepik

Економіка тримається завдяки зовнішній підтримці та контрольованій інфляції

Курс долара стабільний, різких стрибків узимку не прогнозують

Ризики лишаються - війна, допомога партнерів та удари по інфраструктурі

Курс долара й надалі виступає ключовим індикатором економічних настроїв українців. Війна, потреба у зовнішній підтримці та навантаження на державні фінанси формують підґрунтя для тривог.

Та економіст Юрій Грінченко у коментарі для Новини.LIVE наголошує, що ситуація не така драматична, як може здаватися.

Стійкість економіки

За його словами, українська економіка вже кілька років живе в умовах турбулентності, але демонструє стійкість у ключових секторах. Найважливішим чинником стабільності валютного ринку залишається зовнішня підтримка.

"На мій персональний погляд, краще мати високий інфляційний тиск, поки економіка справляється, ніж формувати чорний ринок… Макроекономічна стабільність підтримується", - підкреслює Грінченко.

Економіст додає, що нинішня модель фінансування не є слабким місцем, а навпаки - дозволяє уряду уникати різких скорочень видатків і підтримувати споживчу активність.

Валютний курс

Стабільність на валютному ринку, за словами експерта, є результатом цілеспрямованої політики.

"Ми не бачимо надто сильної інфляції, ми не бачимо стрибків валютного курсу… Воно створює інфляційний тиск, але з іншого боку підтримує внутрішній попит", - зазначає він.

Саме внутрішній попит, який зазвичай падає у кризу, в Україні тримається завдяки державним виплатам та бюджетній підтримці. Це допомагає бізнесу працювати навіть у складних умовах.

Ризики та виклики

Попри поточну стабільність, ризики лишаються. Грінченко наголошує, що будь-яке припинення зовнішньої допомоги навіть на кілька місяців може створити суттєвий тиск на курс. "НБУ здатний подолати певний період часу - 3–4 місяці - за рахунок резервів і зовнішньої допомоги", - уточнює економіст.

Окремим фактором ризику залишаються атаки на критичну інфраструктуру. Великі руйнування можуть спричинити падіння експорту та логістичні проблеми, що неминуче позначиться на валютному ринку. "Є ризики інфляційні, тому що якщо не вдасться втримати баланс між виплатами й контролем, може різко збільшитися інфляція", - застерігає він.

Прогноз

Отже, різких стрибків курсу долара найближчими місяцями не очікується. Нацбанк утримує курс у межах, де він росте повільніше, ніж інфляція, що підтримує споживчий попит і бізнес-активність. Водночас потенціал ризиків залишається - вони пов’язані з війною, зовнішніми ринками та бюджетною стабільністю.

Курс валют у листопаді - прогноз експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що курс долара та євро щодо гривні у листопаді залишатиметься без суттєвих коливань.

Він також прогнозує, що невелика "повзуча" девальвація гривні триватиме й надалі через об’єктивні умови воєнного часу, однак підстав для різких змін наразі немає.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, НБУ підвищив офіційний курс долара до 42,09 грн/дол. та євро до 48,79 грн/євро на 19 листопада. Водночас курс злотого знизився до 11,49 грн/злотий.

Також фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає купівлю долара вигідною стратегією, євро - більше для розрахунків за кордоном. Голова Ради підприємців Андрій Забловський радить також звернути увагу на фунт, швейцарський франк та колекційні монети НБУ.

Крім цього, експерт "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що валютний ринок України в середині листопада залишатиметься стабільним. Курс долара коливатиметься близько 42 грн, а євро - до 50 грн.

