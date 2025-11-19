Росія підступно атакує енергетику: в Україні вводять аварійні відключення світла

В Міненерго повідомили, коли скасують аварійні відключення.

У деяких областях України електроенергію будуть відключати в аварійному порядку / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Головне:

Росія атакувала енергооб'єкти України

В Україні ввели аварійні відключення електроенергії

Енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми

З ночі 19 листопада країна-агресорка Росія масовано атакує Україну ракетами і дронами. Під ударом ворожих повітряних цілей опинилася і енергетична інфраструктура країни.

Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомило Міністерство енергетики України у Telegram.

Як довго електроенергію відключатимуть аварійно

Відомство зазначило, що коли дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.

Тож аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго також підтвердили запровадження аварійних відключень в окремих регіонах України. Там додали, що повідомлення про зміни будуть на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) кожного регіону.

Подробиці комбінованої атаки на Україну

Главред писав, що 19 листопада російська армія завдала комбінованого удару по Україні. На українські міста летіли ударні безпілотники та ракети різних типів. По всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Внаслідок атаки вже відомо про серйозні руйнування у Тернополі та удар по енергооб'єкту на Львівщині. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу на різних локаціях.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Тому графіки погодинних відключень заплановані і на сьогодні, 19 листопада.

Раніше повідомлялося, що визначальним для енергосистеми залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких передбачити неможливо. Якби в нинішній ситуації вдарили морози, то "були б триваліші відключення".

Напередодні стало відомо, що ризики для української енергосистеми наступної зими 2025–2026 років залишаються високими через продовження російських атак.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

