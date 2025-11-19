Відмовилася від довгого волосся заради ролі: Ольга Сумська здивувала новим образом

Сумська залишилася задоволеною своїм новим "я".

Ольга Сумська зараз - акторка приміряла новий образ / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Коротко:

Ольга Сумська змінила зачіску заради нового фільму

У соціальних мережах артистка красувалася з коротким волоссям

Українська актриса кіно, театру і дубляжу Ольга Сумська за свою кар'єру приміряла безліч образів, і кожен новий незмінно дивує і захоплює шанувальників. Наприклад, у соціальних мережах Сумська розповіла, що розпочала зйомки нового проєкту - фільму "Коли ти розлучишся?". Заради ролі артистці довелося відмовитися від своїх довгих світлих локонів.

В Instagram Ольга з'явилася з каре, витончено укладеному великими хвилями. Коротка стрижка абсолютно перевтілила акторку, і додала їй шарму.

Схоже, незвичайне рішення тих, хто створював образ її героїні, а також його втілення припали до душі і самій Ользі Сумській. Роздивляючись себе, зірка не змогла приховати захоплення. "Боже, як я собі подобаюся", - зізналася вона.

До слова, зачіска, яка так сподобалася Ользі Сумській, виявилася вміло підібраною і красиво укладеною перукою.

Ольга Сумська зараз - акторка приміряла новий образ / фото: instagram.com/olgasumska

Читайте також:

Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

