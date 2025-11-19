Дев’ятеро людей загинуло: Зеленський оприлюднив моторошні наслідки нічного удару РФ

Цієї ночі ворог випустив понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу.

Росіяни завдали масштабного удару по Україні / Колаж: Главред, фото ДСНС

Головне:

Ворог атакував Україну ракетами та дронами

У багатьох регіонах лунали вибухи

У Тернополі внаслідок удару РФ загинуло 9 людей

Російські окупанти в ніч на 19 листопада завдали комбінованого удару по Україні. Внаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев’ять людей загинуло. На російський удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог цієї ночі запустив понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу.

Удар по Тернополю

За словами Зеленського, у Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі.

"На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним", - написав президент України.

Удар по Харкову

Він додав, що з вечора вчорашнього дня ворог бив по Харкову. Внаслідок ворожого удару постраждали десятки людей, серед них - діти.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атака на Івано-Франківську область

Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару в Івано-Франківській області пошкоджено енергетичні обʼєкти. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти.

Удар по Львівській області

Цієї ночі росіяни били по критичній інфраструктурі, енергетиці Львівщини.

Крім цього, поранено людину на Донеччині. Під ударом ворога опинилися також Київська, Миколаївська, Черкаська, Чернігівська та Дніпропетровська області.

Президент України наголосив, що кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на країну-агресора Росію недостатній.

"Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити. Першочергова потреба – ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми. Дякую всім у світі, хто допомагає", - резюмував Зеленський.

Як писав Главред, у ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Вибухи прогриміли в Бурштині, Львові, Харкові, Дніпрі, Тернополі.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі зʼявилися фото зруйнованого будинку у який загарбники поцілили ракетою.

Крім цього, через атаку російських окупантів у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

