"Все горить, бахкає": зірка "Ліги сміху" потрапила під удар РФ в Тернополі

Тетяна Песик опинилась в епіцентрі атаки РФ на рідне місто.

Тетяна Песик попала під обстріл в Тернополі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тетяна Песик

Ви дізнаєтесь:

Тетяна Песик розповіла про удар РФ по Тернополю

Що сталось з зіркою

Зірка "Ліги сміху" та "Жіночого кварталу" Тетяна Песик опинилась в епіцентрі російської терористичної атаки на місто Тернопіль. Про пережите акторка розповіла у своєму Instagram.

Під час ворожої атаки уночі 19 листопада основними цілями противника стали українські міста Харків, Львів та Тернопіль, де внаслідок російських ударів по житловим будинкам постраждали мирні мешканці. Квартира Тетяни знаходилась поряд з місцем влучання і вона дивом не постраждала.

відео дня

Тетяна Песик - інстаграм / фото: instagram.com, Тетяна Песик

"Сказати, що я в шоці, то нічого не сказати. Біля мене всі прильоти сьогодні, поруч все горить, бахкає і в диму. Мене хвилею віднесло від дверей. Вікна, на диво, цілі. Але дивним чином відкриті. Я в порядку, трохи ще страшно. Бережіть себе", — написала Песик.

Акторка також поділилась кадрами наслідків російського удару по Тернополю. На відео можна побачити зруйновану багатоповерхівку.

Тетяна Песик - наслідки удару по Тернополю / фото: instagram.com, Тетяна Песик

"Це так страшно! Мені так шкода... Мене розриває", — не стримала емоцій зірка.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ на Тернопіль вже відомо про загибель 9 людей, ще десятки постраждали. Під завалами можуть залишатись люди.

Про персону: Тетяна Песик Тетяна Песик - українська акторка, комік, учасниця КВК. Відома за роллю Таньки в скетч-шоу "Країна У" та ситкомі "Танька і Володька". Акторка "Жіночого кварталу", учасниця і тренерка комік-шоу "Ліга Сміху".

