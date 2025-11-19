Відповідь на теракт: Польща закриває останнє російське консульство

Сікорський підкресливи, що це "ще неповна відповідь Варшави на терористичні дії Москви в Польщі".

Польща закриває останнє російське консульство

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про прийняття рішення щодо закриття останнього генконсульства Росії у Гданську.

Таке рішення прийняли у відповідь на диверсію на залізниці. Про це повідомляє The Guardian.

"Я прийняв рішення відкликати згоду на діяльність останнього російського консульства в нашій країні - у Гданську",- повідомив голова МЗС.

Скірський називає інциденти диверсій на залізниці на вихідних "актом державного тероризму" з боку Росії, додаючи, що "чітким наміром було спричинити людські жертви".

Сікорський зауважив, що це - "ще неповна відповідь Варшави на терористичні дії Москви в Польщі".

Дипустанова у Гданське є останнім російським консульством у Польщі. Міністерство закордонних справ раніше відкликало свою згоду на діяльність російського консульства у Кракові.

Що відомо про диверсію на залізниці у Польщі

Як писав Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що в Польщі пошкоджено ділянку колії на залізничній гілці.

"Я постійно контактую з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом диверсії", - написав він у соцмережі Х.

Дональд Туск у неділю, 16 листопада заявив, що це є безпрецедентним актом саботажу.

"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін - це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", - зазначив він.

Диверсія РФ проти Польщі - думка експерта

Росія і Білорусь можуть готувати диверсії в Польщі, у яких планують звинуватити Україну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 вересня.

За даними аналітиків, російська зовнішня розвідка того самого дня поширила необґрунтоване твердження про те, що Україна нібито готує провокацію під чужим прапором проти важливих об'єктів польської інфраструктури, щоб пізніше звинуватити в цьому Москву і Мінськ.

Як писав Главред, раніше повідомлялося про те, де побудують другу в Україні євроколію. На будівництво Україна отримала перші грантові 73,5 млн євро.

Первісна хвиля підтримки України з боку Польщі після вторгнення Росії 2022 року "вичерпана", і спостерігається зростання кількості випадків дискримінації та розпалювання ненависті щодо українців, які проживають у країні, пише Bloomberg.

Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

