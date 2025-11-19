Росіяни поскаржились на 'підлі атаки ЗСУ': Курська область частково знеструмлена

Мешканці Росії залишилися без електроенергії в одному з міст Курської області.

У Росії внаслідок удару постраждав об'єкт енергетики / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Росію атакували дрони

У Курській області частково зникло світло

Росіяни звинувачують Україну в ударах по "мирних цілях"

Сьогодні, 19 листопада, в країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Губернатор Курської області Олександр Хінштейн поскаржився на атаку, внаслідок якої частково знеструмлене одне з найбільших міст.

Російський чиновник назвав цю атаку "підлою" та звинуватив ЗСУ в нібито нанесенні ударів по "об'єктах мирної енергетики". При цьому Хінштейн чомусь забув згадати про те, як сама Росія намагається знищити енергетику України.

Що відомо про наслідки атаки на Курську область

Губернатор стверджує, що під удар потрапила підстанція у мікрорайоні Борівське у місті Рильськ. Через це частково порушено електропостачання мікрорайоні, а одна з котелень вийшла з ладу.

"Найближчим часом аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи. Ворог свідомо вибирає за мету об'єкти енергетики, щоб нашкодити нашим людям. Але йому не вдасться посіяти паніку: ми не залишимо мешканців без допомоги", - написав він.

Зауважимо, що українська сторона офіційно не коментувала цю заяву.

Чи можуть ЗСУ влаштувати блекаут в Росії - думка експерта

Главред писав, що військовий експерт Іван Ступак вважає цілком можливими блекаути у Бєлгороді, Брянську, Курську, Волгограді та Краснодарському краї РФ.

Водночас влаштувати відключення світла в Москві буде набагато складніше. Тому головне завдання України - зробити так, щоб не працювали російські оборонні підприємства.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські війські потужно вдарили по військових об'єктах на території РФ. Під час атаки були застосовані тактичні ракетні комплекси ATACMS.

ATACMS / Інфографіка: Главреда

Раніше повідомлялося, що Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти", один із найбільших у Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона кілька днів тому.

Напередодні Сили оборони України завдали масштабного удару вглиб території Росії та позицій російських окупаційних військ на фронті. Внаслідок атаки відомо про ураження нафтопереробного заводу у Самарській області.

Про персону: Олександр Хінштейн Олександр Хінштейн - депутат Державної Думи РФ, губернатор Курської області Росії. Входить до списку осіб, проти яких застосовані санкції.

